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Минвостокразвития готово найти десять сильных бизнес-команд - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Минвостокразвития готово найти десять сильных бизнес-команд
Минвостокразвития готово найти десять сильных бизнес-команд - 03.09.2026, ПРАЙМ
Минвостокразвития готово найти десять сильных бизнес-команд
Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики готово вместе с фондом "Кристалл роста" найти десять сильных бизнес-команд, которые смогут выйти на... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T07:14+0300
2026-09-03T07:14+0300
бизнес
россия
арктика
дальний восток
индия
алексей чекунков
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики готово вместе с фондом "Кристалл роста" найти десять сильных бизнес-команд, которые смогут выйти на биржу, выпустить криптоактивы и привлечь капиталы в регионы, заявил глава ведомства Алексей Чекунков на Восточном экономическом форуме. Министр подчеркнул, что при привлечении капитала важнее не анализ экономических показателей регионов, а поиск конкретных людей, способных создавать стоимость для инвесторов. "Нам нужно найти хотя бы десять таких команд, и мы здесь готовы вместе с вами поработать на Дальнем Востоке, в Арктике. У нас 19 регионов, это могут быть существующие компании. С новыми коллективами надо аккуратно быть, лучше найти тех, кому реально можно дать свои личные деньги", – сказал Чекунков на сессии "От бюджетной зависимости к инвестиционной самостоятельности: как регионам привлекать капитал на фондовом рынке?". По его словам, при отборе проектов он всегда применял личный тест инвестора, когда работал в этой сфере. "Я всегда думал: а я готов свой годовой доход вложить в этот бизнес? Если не готов, то почему государственные деньги или деньги акционера я готов в него вложить? Вот этот тест должен пройти каждый, кто хочет привлечь капитал", – отметил министр. Он добавил, что планы капитализации регионов должны быть персонифицированы и привязаны к конкретным людям. "Это имя, фамилия и опыт генерального директора, технического, коммерческого, финансового, по кадрам – топ семь-десять человек в каждой команде. Тогда планы капитализации регионов заиграют красками. Эти люди могут выйти и на Восточную биржу, и на Московскую биржу, выпустить любые криптоактивы. Под них можно будет реализовывать бизнес-проект", – подчеркнул Чекунков. Министр отметил, что людей, которые успешно привлекают деньги на фондовом рынке, в Индии называют "промоутерами", но в России он предлагает называть их "созидателями". По его мнению, важно двигаться по пути пилотных проектов: найти успешный пример, который мотивирует остальной рынок и протестирует инфраструктуру. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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5
4.7
96
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бизнес, россия, арктика, дальний восток, индия, алексей чекунков, вэф
Бизнес, РОССИЯ, АРКТИКА, Дальний Восток, ИНДИЯ, Алексей Чекунков, ВЭФ
07:14 03.09.2026
 
Минвостокразвития готово найти десять сильных бизнес-команд

Глава Минвостока Чекунков: нужно найти 10 сильных бизнес-команд, способных выйти на биржу

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики готово вместе с фондом "Кристалл роста" найти десять сильных бизнес-команд, которые смогут выйти на биржу, выпустить криптоактивы и привлечь капиталы в регионы, заявил глава ведомства Алексей Чекунков на Восточном экономическом форуме.
Министр подчеркнул, что при привлечении капитала важнее не анализ экономических показателей регионов, а поиск конкретных людей, способных создавать стоимость для инвесторов.
"Нам нужно найти хотя бы десять таких команд, и мы здесь готовы вместе с вами поработать на Дальнем Востоке, в Арктике. У нас 19 регионов, это могут быть существующие компании. С новыми коллективами надо аккуратно быть, лучше найти тех, кому реально можно дать свои личные деньги", – сказал Чекунков на сессии "От бюджетной зависимости к инвестиционной самостоятельности: как регионам привлекать капитал на фондовом рынке?".
По его словам, при отборе проектов он всегда применял личный тест инвестора, когда работал в этой сфере.
"Я всегда думал: а я готов свой годовой доход вложить в этот бизнес? Если не готов, то почему государственные деньги или деньги акционера я готов в него вложить? Вот этот тест должен пройти каждый, кто хочет привлечь капитал", – отметил министр.
Он добавил, что планы капитализации регионов должны быть персонифицированы и привязаны к конкретным людям.
"Это имя, фамилия и опыт генерального директора, технического, коммерческого, финансового, по кадрам – топ семь-десять человек в каждой команде. Тогда планы капитализации регионов заиграют красками. Эти люди могут выйти и на Восточную биржу, и на Московскую биржу, выпустить любые криптоактивы. Под них можно будет реализовывать бизнес-проект", – подчеркнул Чекунков.
Министр отметил, что людей, которые успешно привлекают деньги на фондовом рынке, в Индии называют "промоутерами", но в России он предлагает называть их "созидателями". По его мнению, важно двигаться по пути пилотных проектов: найти успешный пример, который мотивирует остальной рынок и протестирует инфраструктуру.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
БизнесРОССИЯАРКТИКАДальний ВостокИНДИЯАлексей ЧекунковВЭФ
 
 
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