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Вулин: без российской экономики мир станет беднее - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Вулин: без российской экономики мир станет беднее
Вулин: без российской экономики мир станет беднее - 03.09.2026, ПРАЙМ
Вулин: без российской экономики мир станет беднее
Мир станет гораздо беднее, если лишить его российской экономики, заявил агентству Sputnik бывший вице-премьер Сербии, председатель наблюдательного совета... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T17:54+0300
2026-09-03T18:02+0300
россия
мировая экономика
владивосток
запад
сербия
sputnik
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Мир станет гораздо беднее, если лишить его российской экономики, заявил агентству Sputnik бывший вице-премьер Сербии, председатель наблюдательного совета госкомпании "Сербиягаз" Александр Вулин. "Без российской экономики мир станет гораздо беднее", - сказал Вулин в беседе с агентством на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Вулин добавил, что считает идею изолирования России "идиотской". "Это идиотская идея, что вы можете изолировать Россию, что вы можете ввести санкции против России", - отметил глава набсовета "Сербиягаз". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, мировая экономика, владивосток, запад, сербия, sputnik, вэф
РОССИЯ, Мировая экономика, Владивосток, ЗАПАД, СЕРБИЯ, Sputnik, ВЭФ
17:54 03.09.2026 (обновлено: 18:02 03.09.2026)
 
Вулин: без российской экономики мир станет беднее

Экс-вице-премьер Сербии Вулин: без российской экономики мир станет беднее

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Мир станет гораздо беднее, если лишить его российской экономики, заявил агентству Sputnik бывший вице-премьер Сербии, председатель наблюдательного совета госкомпании "Сербиягаз" Александр Вулин.
"Без российской экономики мир станет гораздо беднее", - сказал Вулин в беседе с агентством на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
Вулин добавил, что считает идею изолирования России "идиотской".
"Это идиотская идея, что вы можете изолировать Россию, что вы можете ввести санкции против России", - отметил глава набсовета "Сербиягаз".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯМировая экономикаВладивостокЗАПАДСЕРБИЯSputnikВЭФ
 
 
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