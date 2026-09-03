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Вулин: без российской экономики мир станет беднее

Вулин: без российской экономики мир станет беднее - 03.09.2026, ПРАЙМ

Вулин: без российской экономики мир станет беднее

Мир станет гораздо беднее, если лишить его российской экономики, заявил агентству Sputnik бывший вице-премьер Сербии, председатель наблюдательного совета... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T17:54+0300

2026-09-03T17:54+0300

2026-09-03T18:02+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Мир станет гораздо беднее, если лишить его российской экономики, заявил агентству Sputnik бывший вице-премьер Сербии, председатель наблюдательного совета госкомпании "Сербиягаз" Александр Вулин. "Без российской экономики мир станет гораздо беднее", - сказал Вулин в беседе с агентством на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Вулин добавил, что считает идею изолирования России "идиотской". "Это идиотская идея, что вы можете изолировать Россию, что вы можете ввести санкции против России", - отметил глава набсовета "Сербиягаз". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, мировая экономика, владивосток, запад, сербия, sputnik, вэф