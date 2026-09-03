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Мьянма готова приветствовать ответственных иностранных партнеров - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Мьянма готова приветствовать ответственных иностранных партнеров
Мьянма готова приветствовать ответственных иностранных партнеров - 03.09.2026, ПРАЙМ
Мьянма готова приветствовать ответственных иностранных партнеров
Мьянма готова приветствовать ответственных иностранных партнеров и предлагает инвесторам налоговые льготы и возможность долгосрочной аренды земли, заявил... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T05:09+0300
2026-09-03T05:09+0300
бизнес
россия
мьянма
китай
владивосток
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Мьянма готова приветствовать ответственных иностранных партнеров и предлагает инвесторам налоговые льготы и возможность долгосрочной аренды земли, заявил заместитель министра иностранных дел Республики Союз Мьянма Коу Коу Чжо в ходе сессии Восточного экономического форума "Деловая среда будущего: мировой опыт и новые решения". "Мьянма готова приветствовать ответственных партнеров, чтобы вместе формировать будущее бизнеса", - сказал он. По словам замминистра, инвестиционное законодательство страны предусматривает налоговые каникулы на три, пять или семь лет в зависимости от зоны развития, а также возможность аренды земли первоначально на срок до 50 лет с двумя продлениями по десять лет - в общей сложности до 70 лет. Коу Коу Чжо также отметил, что власти страны последовательно упрощают условия ведения бизнеса, в том числе переводят ключевые услуги для компаний в цифровой формат и развивают механизм "одного окна" для инвесторов. "Мьянма также предлагает богатые возможности в сельском хозяйстве, энергетике, производстве, туризме и цифровой сфере", - добавил он. Кроме того, Коу Коу Чжо отметил, что при доле иностранного капитала до 35% компания может сохранять статус местной, что упрощает выход на рынок, а инвестиционное законодательство страны предусматривает защиту инвесторов от национализации и экспроприации, допускаемой лишь в общественных интересах, на недискриминационной основе и при выплате справедливой рыночной компенсации. "Мьянма находится на стратегическом перекрестке, связывающем Южную Азию, Юго-Восточную Азию и Китай, с доступом к региональным экономическим коридорам, морским портам и логистическим сетям", - подчеркнул замминистра. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, россия, мьянма, китай, владивосток, вэф
Бизнес, РОССИЯ, МЬЯНМА, КИТАЙ, Владивосток, ВЭФ
05:09 03.09.2026
 
Мьянма готова приветствовать ответственных иностранных партнеров

Мьянма предлагает инвесторам налоговые льготы и возможность долгосрочной аренды земли

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Мьянма готова приветствовать ответственных иностранных партнеров и предлагает инвесторам налоговые льготы и возможность долгосрочной аренды земли, заявил заместитель министра иностранных дел Республики Союз Мьянма Коу Коу Чжо в ходе сессии Восточного экономического форума "Деловая среда будущего: мировой опыт и новые решения".
"Мьянма готова приветствовать ответственных партнеров, чтобы вместе формировать будущее бизнеса", - сказал он.
По словам замминистра, инвестиционное законодательство страны предусматривает налоговые каникулы на три, пять или семь лет в зависимости от зоны развития, а также возможность аренды земли первоначально на срок до 50 лет с двумя продлениями по десять лет - в общей сложности до 70 лет.
Коу Коу Чжо также отметил, что власти страны последовательно упрощают условия ведения бизнеса, в том числе переводят ключевые услуги для компаний в цифровой формат и развивают механизм "одного окна" для инвесторов.
"Мьянма также предлагает богатые возможности в сельском хозяйстве, энергетике, производстве, туризме и цифровой сфере", - добавил он.
Кроме того, Коу Коу Чжо отметил, что при доле иностранного капитала до 35% компания может сохранять статус местной, что упрощает выход на рынок, а инвестиционное законодательство страны предусматривает защиту инвесторов от национализации и экспроприации, допускаемой лишь в общественных интересах, на недискриминационной основе и при выплате справедливой рыночной компенсации.
"Мьянма находится на стратегическом перекрестке, связывающем Южную Азию, Юго-Восточную Азию и Китай, с доступом к региональным экономическим коридорам, морским портам и логистическим сетям", - подчеркнул замминистра.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
БизнесРОССИЯМЬЯНМАКИТАЙВладивостокВЭФ
 
 
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