https://1prime.ru/20260903/mjanma-872959952.html

Мьянма готова приветствовать ответственных иностранных партнеров

Мьянма готова приветствовать ответственных иностранных партнеров - 03.09.2026, ПРАЙМ

Мьянма готова приветствовать ответственных иностранных партнеров

Мьянма готова приветствовать ответственных иностранных партнеров и предлагает инвесторам налоговые льготы и возможность долгосрочной аренды земли, заявил... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T05:09+0300

2026-09-03T05:09+0300

2026-09-03T05:09+0300

бизнес

россия

мьянма

китай

владивосток

вэф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872959952.jpg?1788401378

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Мьянма готова приветствовать ответственных иностранных партнеров и предлагает инвесторам налоговые льготы и возможность долгосрочной аренды земли, заявил заместитель министра иностранных дел Республики Союз Мьянма Коу Коу Чжо в ходе сессии Восточного экономического форума "Деловая среда будущего: мировой опыт и новые решения". "Мьянма готова приветствовать ответственных партнеров, чтобы вместе формировать будущее бизнеса", - сказал он. По словам замминистра, инвестиционное законодательство страны предусматривает налоговые каникулы на три, пять или семь лет в зависимости от зоны развития, а также возможность аренды земли первоначально на срок до 50 лет с двумя продлениями по десять лет - в общей сложности до 70 лет. Коу Коу Чжо также отметил, что власти страны последовательно упрощают условия ведения бизнеса, в том числе переводят ключевые услуги для компаний в цифровой формат и развивают механизм "одного окна" для инвесторов. "Мьянма также предлагает богатые возможности в сельском хозяйстве, энергетике, производстве, туризме и цифровой сфере", - добавил он. Кроме того, Коу Коу Чжо отметил, что при доле иностранного капитала до 35% компания может сохранять статус местной, что упрощает выход на рынок, а инвестиционное законодательство страны предусматривает защиту инвесторов от национализации и экспроприации, допускаемой лишь в общественных интересах, на недискриминационной основе и при выплате справедливой рыночной компенсации. "Мьянма находится на стратегическом перекрестке, связывающем Южную Азию, Юго-Восточную Азию и Китай, с доступом к региональным экономическим коридорам, морским портам и логистическим сетям", - подчеркнул замминистра. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

мьянма

китай

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, мьянма, китай, владивосток, вэф