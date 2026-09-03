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В Мьянме заявили о возможности укрепления связей между Россией и Азией
В Мьянме заявили о возможности укрепления связей между Россией и Азией - 03.09.2026, ПРАЙМ
В Мьянме заявили о возможности укрепления связей между Россией и Азией
Вице-президент Мьянмы Ньо Со отметил возможности для дальнейшего укрепления связей между Дальним Востоком России и Азией. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T11:42+0300
2026-09-03T11:42+0300
2026-09-03T11:42+0300
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дальний восток
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Вице-президент Мьянмы Ньо Со отметил возможности для дальнейшего укрепления связей между Дальним Востоком России и Азией.
"У нас есть возможности укрепления связей между российским Дальним Востоком и Азией", - сказал он на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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РОССИЯ, Дальний Восток, МЬЯНМА, АЗИЯ, ВЭФ
В Мьянме заявили о возможности укрепления связей между Россией и Азией
Вице-президент Мьянмы Ньо Со: есть возможности укрепления связей между Россией и Азией
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Вице-президент Мьянмы Ньо Со отметил возможности для дальнейшего укрепления связей между Дальним Востоком России и Азией.
"У нас есть возможности укрепления связей между российским Дальним Востоком и Азией", - сказал он на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.