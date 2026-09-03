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В Мьянме заявили о возможности укрепления связей между Россией и Азией

В Мьянме заявили о возможности укрепления связей между Россией и Азией - 03.09.2026, ПРАЙМ

В Мьянме заявили о возможности укрепления связей между Россией и Азией

Вице-президент Мьянмы Ньо Со отметил возможности для дальнейшего укрепления связей между Дальним Востоком России и Азией. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T11:42+0300

2026-09-03T11:42+0300

2026-09-03T11:42+0300

россия

дальний восток

мьянма

азия

вэф

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Вице-президент Мьянмы Ньо Со отметил возможности для дальнейшего укрепления связей между Дальним Востоком России и Азией. "У нас есть возможности укрепления связей между российским Дальним Востоком и Азией", - сказал он на пленарном заседании Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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