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Мьянма и Россия развивают отношения, основанные на дружбе

Мьянма и Россия развивают отношения, основанные на дружбе - 03.09.2026, ПРАЙМ

Мьянма и Россия развивают отношения, основанные на дружбе

Мьянму и Россию связывают отношения, основанные на дружбе, и эта дружба развивается, заявил первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со на пленарном заседании... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T11:45+0300

2026-09-03T11:45+0300

2026-09-03T11:45+0300

россия

мировая экономика

мьянма

владивосток

вэф

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Мьянму и Россию связывают отношения, основанные на дружбе, и эта дружба развивается, заявил первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со на пленарном заседании Восточного экономического форума. "Мьянму и Россию связывают давние отношения, основанные на дружбе и взаимном уважении. Сейчас мы дальше развиваем эту дружбу, переходя к практическому сотрудничеству в экономической сфере", - сказал У Ньо Со. По словам вице-премьера, несмотря на географическую удаленность, Мьянма и Россия поддерживают прочные и тесные отношения. Он отметил, что страны сотрудничают в различных сферах и оказывают друг другу поддержку как на региональном, так и на международном уровне. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

мьянма

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россия, мировая экономика, мьянма, владивосток, вэф