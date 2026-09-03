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Мьянма и Россия развивают отношения, основанные на дружбе
Мьянма и Россия развивают отношения, основанные на дружбе - 03.09.2026, ПРАЙМ
Мьянма и Россия развивают отношения, основанные на дружбе
Мьянму и Россию связывают отношения, основанные на дружбе, и эта дружба развивается, заявил первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со на пленарном заседании... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T11:45+0300
2026-09-03T11:45+0300
2026-09-03T11:45+0300
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мировая экономика
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Мьянму и Россию связывают отношения, основанные на дружбе, и эта дружба развивается, заявил первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со на пленарном заседании Восточного экономического форума.
"Мьянму и Россию связывают давние отношения, основанные на дружбе и взаимном уважении. Сейчас мы дальше развиваем эту дружбу, переходя к практическому сотрудничеству в экономической сфере", - сказал У Ньо Со.
По словам вице-премьера, несмотря на географическую удаленность, Мьянма и Россия поддерживают прочные и тесные отношения. Он отметил, что страны сотрудничают в различных сферах и оказывают друг другу поддержку как на региональном, так и на международном уровне.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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РОССИЯ, Мировая экономика, МЬЯНМА, Владивосток, ВЭФ
Мьянма и Россия развивают отношения, основанные на дружбе
Первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со: отношения с Россией основаны на дружбе
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Мьянму и Россию связывают отношения, основанные на дружбе, и эта дружба развивается, заявил первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со на пленарном заседании Восточного экономического форума.
"Мьянму и Россию связывают давние отношения, основанные на дружбе и взаимном уважении. Сейчас мы дальше развиваем эту дружбу, переходя к практическому сотрудничеству в экономической сфере", - сказал У Ньо Со.
По словам вице-премьера, несмотря на географическую удаленность, Мьянма и Россия поддерживают прочные и тесные отношения. Он отметил, что страны сотрудничают в различных сферах и оказывают друг другу поддержку как на региональном, так и на международном уровне.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.