Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мьянма пригласила Россию к участию в развитии цифровой сферы - 03.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260903/mjanma-872982298.html
Мьянма пригласила Россию к участию в развитии цифровой сферы
Мьянма пригласила Россию к участию в развитии цифровой сферы - 03.09.2026, ПРАЙМ
Мьянма пригласила Россию к участию в развитии цифровой сферы
Мьянма пригласила Россию к участию в развитии цифровой сферы страны, заявил вице-президент Мьянмы Ньо Со. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T11:51+0300
2026-09-03T11:51+0300
технологии
россия
мьянма
владивосток
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872982298.jpg?1788425489
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Мьянма пригласила Россию к участию в развитии цифровой сферы страны, заявил вице-президент Мьянмы Ньо Со. "Первый и крупнейший ИКТ-центр Мьянмы - кибергород Ятанарпон - сегодня открыт для инвестиций. Мы приглашаем вас в партнерство в его цифровой трансформации", - сказал Ньо Со на пленарном заседании Восточного экономического форума. По его словам, вместе стороны смогут развивать современные услуги и совместно внедрять искусственный интеллект и цифровые платежные системы, а также формировать инновационную жизненную среду. Мьянма стремится к развитию цифровых технологий через улучшение интегрированных коммуникаций, развитие цифровых навыков и внедрение инноваций в сельском хозяйстве, промышленности, образовании, здравоохранении и госуправлении, отметил вице-президент. "Мьянма твердо убеждена: наиболее эффективный путь к устойчивому развитию и региональному процветанию - это сотрудничество", - заключил Ньо Со. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
мьянма
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, мьянма, владивосток, вэф
Технологии, РОССИЯ, МЬЯНМА, Владивосток, ВЭФ
11:51 03.09.2026
 
Мьянма пригласила Россию к участию в развитии цифровой сферы

Мьянма пригласила Россию к участию в развитии цифровой сферы страны

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Мьянма пригласила Россию к участию в развитии цифровой сферы страны, заявил вице-президент Мьянмы Ньо Со.
"Первый и крупнейший ИКТ-центр Мьянмы - кибергород Ятанарпон - сегодня открыт для инвестиций. Мы приглашаем вас в партнерство в его цифровой трансформации", - сказал Ньо Со на пленарном заседании Восточного экономического форума.
По его словам, вместе стороны смогут развивать современные услуги и совместно внедрять искусственный интеллект и цифровые платежные системы, а также формировать инновационную жизненную среду.
Мьянма стремится к развитию цифровых технологий через улучшение интегрированных коммуникаций, развитие цифровых навыков и внедрение инноваций в сельском хозяйстве, промышленности, образовании, здравоохранении и госуправлении, отметил вице-президент.
"Мьянма твердо убеждена: наиболее эффективный путь к устойчивому развитию и региональному процветанию - это сотрудничество", - заключил Ньо Со.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ТехнологииРОССИЯМЬЯНМАВладивостокВЭФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала