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Мьянма пригласила Россию к участию в развитии цифровой сферы

Мьянма пригласила Россию к участию в развитии цифровой сферы - 03.09.2026, ПРАЙМ

Мьянма пригласила Россию к участию в развитии цифровой сферы

Мьянма пригласила Россию к участию в развитии цифровой сферы страны, заявил вице-президент Мьянмы Ньо Со. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T11:51+0300

2026-09-03T11:51+0300

2026-09-03T11:51+0300

технологии

россия

мьянма

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Мьянма пригласила Россию к участию в развитии цифровой сферы страны, заявил вице-президент Мьянмы Ньо Со. "Первый и крупнейший ИКТ-центр Мьянмы - кибергород Ятанарпон - сегодня открыт для инвестиций. Мы приглашаем вас в партнерство в его цифровой трансформации", - сказал Ньо Со на пленарном заседании Восточного экономического форума. По его словам, вместе стороны смогут развивать современные услуги и совместно внедрять искусственный интеллект и цифровые платежные системы, а также формировать инновационную жизненную среду. Мьянма стремится к развитию цифровых технологий через улучшение интегрированных коммуникаций, развитие цифровых навыков и внедрение инноваций в сельском хозяйстве, промышленности, образовании, здравоохранении и госуправлении, отметил вице-президент. "Мьянма твердо убеждена: наиболее эффективный путь к устойчивому развитию и региональному процветанию - это сотрудничество", - заключил Ньо Со. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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технологии, россия, мьянма, владивосток, вэф