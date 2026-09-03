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Мьянма пригласила Россию к участию в развитии цифровой сферы
Мьянма пригласила Россию к участию в развитии цифровой сферы - 03.09.2026, ПРАЙМ
Мьянма пригласила Россию к участию в развитии цифровой сферы
Мьянма пригласила Россию к участию в развитии цифровой сферы страны, заявил вице-президент Мьянмы Ньо Со. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T11:51+0300
2026-09-03T11:51+0300
2026-09-03T11:51+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Мьянма пригласила Россию к участию в развитии цифровой сферы страны, заявил вице-президент Мьянмы Ньо Со.
"Первый и крупнейший ИКТ-центр Мьянмы - кибергород Ятанарпон - сегодня открыт для инвестиций. Мы приглашаем вас в партнерство в его цифровой трансформации", - сказал Ньо Со на пленарном заседании Восточного экономического форума.
По его словам, вместе стороны смогут развивать современные услуги и совместно внедрять искусственный интеллект и цифровые платежные системы, а также формировать инновационную жизненную среду.
Мьянма стремится к развитию цифровых технологий через улучшение интегрированных коммуникаций, развитие цифровых навыков и внедрение инноваций в сельском хозяйстве, промышленности, образовании, здравоохранении и госуправлении, отметил вице-президент.
"Мьянма твердо убеждена: наиболее эффективный путь к устойчивому развитию и региональному процветанию - это сотрудничество", - заключил Ньо Со.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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технологии, россия, мьянма, владивосток, вэф
Технологии, РОССИЯ, МЬЯНМА, Владивосток, ВЭФ
Мьянма пригласила Россию к участию в развитии цифровой сферы
Мьянма пригласила Россию к участию в развитии цифровой сферы страны
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Мьянма пригласила Россию к участию в развитии цифровой сферы страны, заявил вице-президент Мьянмы Ньо Со.
"Первый и крупнейший ИКТ-центр Мьянмы - кибергород Ятанарпон - сегодня открыт для инвестиций. Мы приглашаем вас в партнерство в его цифровой трансформации", - сказал Ньо Со на пленарном заседании Восточного экономического форума.
По его словам, вместе стороны смогут развивать современные услуги и совместно внедрять искусственный интеллект и цифровые платежные системы, а также формировать инновационную жизненную среду.
Мьянма стремится к развитию цифровых технологий через улучшение интегрированных коммуникаций, развитие цифровых навыков и внедрение инноваций в сельском хозяйстве, промышленности, образовании, здравоохранении и госуправлении, отметил вице-президент.
"Мьянма твердо убеждена: наиболее эффективный путь к устойчивому развитию и региональному процветанию - это сотрудничество", - заключил Ньо Со.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.