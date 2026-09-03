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Мьянма готова сотрудничать с международными партнерами, включая Россию

Мьянма готова сотрудничать с международными партнерами, включая Россию - 03.09.2026, ПРАЙМ

Мьянма готова сотрудничать с международными партнерами, включая Россию

Первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что страна готова к сотрудничеству с международными... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T11:57+0300

2026-09-03T11:57+0300

2026-09-03T11:57+0300

россия

мьянма

дальний восток

азия

вэф

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что страна готова к сотрудничеству с международными партнерами, в том числе с Россией. Как отметил вице-президент, Дальний Восток может стать важным каналом для укрепления экономических связей между странами Азиатско-Тихокеанского региона, соединение мощи России и обширного рынка Азии станет выгодным для обеих стран. "Мьянма готова сотрудничать со всеми международными партнерами, включая Россию", - сказал У Ньо Со. Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

мьянма

дальний восток

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россия, мьянма, дальний восток, азия, вэф