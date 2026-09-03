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Мьянма готова сотрудничать с международными партнерами, включая Россию - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Мьянма готова сотрудничать с международными партнерами, включая Россию
Мьянма готова сотрудничать с международными партнерами, включая Россию - 03.09.2026, ПРАЙМ
Мьянма готова сотрудничать с международными партнерами, включая Россию
Первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что страна готова к сотрудничеству с международными... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T11:57+0300
2026-09-03T11:57+0300
россия
мьянма
дальний восток
азия
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что страна готова к сотрудничеству с международными партнерами, в том числе с Россией. Как отметил вице-президент, Дальний Восток может стать важным каналом для укрепления экономических связей между странами Азиатско-Тихокеанского региона, соединение мощи России и обширного рынка Азии станет выгодным для обеих стран. "Мьянма готова сотрудничать со всеми международными партнерами, включая Россию", - сказал У Ньо Со. Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.  
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россия, мьянма, дальний восток, азия, вэф
РОССИЯ, МЬЯНМА, Дальний Восток, АЗИЯ, ВЭФ
11:57 03.09.2026
 
Мьянма готова сотрудничать с международными партнерами, включая Россию

Вице-президент Мьянмы У Ньо Со: страна готова сотрудничать с международными партнерами

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что страна готова к сотрудничеству с международными партнерами, в том числе с Россией.
Как отметил вице-президент, Дальний Восток может стать важным каналом для укрепления экономических связей между странами Азиатско-Тихокеанского региона, соединение мощи России и обширного рынка Азии станет выгодным для обеих стран.
"Мьянма готова сотрудничать со всеми международными партнерами, включая Россию", - сказал У Ньо Со.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
 
РОССИЯМЬЯНМАДальний ВостокАЗИЯВЭФ
 
 
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