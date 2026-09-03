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Мьянма рассматривает совместный с РФ проект порта как экономический коридор
Мьянма рассматривает совместный с РФ проект порта как экономический коридор - 03.09.2026, ПРАЙМ
Мьянма рассматривает совместный с РФ проект порта как экономический коридор
Мьянма рассматривает совместный с РФ проект порта как экономический коридор для стран севера Азии и АСЕАН, заявил первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со на... | 03.09.2026, ПРАЙМ
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Мьянма рассматривает совместный с РФ проект порта как экономический коридор для стран севера Азии и АСЕАН, заявил первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со на пленарном заседании Восточного экономического форума.
"Мы проводим переговоры с Россией по реализации проекта ОЭЗ-ДВ... Мы рассматриваем проект на Дальнем Востоке не просто как порт, а как интегрированный экономический коридор, способный соединить не имеющие выхода к морю азиатские страны на севере и страны Азии на юге, а также как глубоководный порт, промышленную зону, центр производства", - заявил вице-президент.
Он также выразил мнение, что описанный проект станет возможностью для развития новой сети торговых и логистических центров между российским Дальним Востоком, Мьянмой и странами АСЕАН.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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РОССИЯ, МЬЯНМА, АЗИЯ, Дальний Восток, АСЕАН, ВЭФ
Мьянма рассматривает совместный с РФ проект порта как экономический коридор
Мьянма рассматривает совместный с Россией проект порта как экономический коридор
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Мьянма рассматривает совместный с РФ проект порта как экономический коридор для стран севера Азии и АСЕАН, заявил первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со на пленарном заседании Восточного экономического форума.
"Мы проводим переговоры с Россией по реализации проекта ОЭЗ-ДВ... Мы рассматриваем проект на Дальнем Востоке не просто как порт, а как интегрированный экономический коридор, способный соединить не имеющие выхода к морю азиатские страны на севере и страны Азии на юге, а также как глубоководный порт, промышленную зону, центр производства", - заявил вице-президент.
Он также выразил мнение, что описанный проект станет возможностью для развития новой сети торговых и логистических центров между российским Дальним Востоком, Мьянмой и странами АСЕАН.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.