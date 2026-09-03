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В Норвегии заявили, что не участвовали в захвате судна "Профессор Молчанов" - 03.09.2026, ПРАЙМ
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В Норвегии заявили, что не участвовали в захвате судна "Профессор Молчанов"
В Норвегии заявили, что не участвовали в захвате судна "Профессор Молчанов" - 03.09.2026, ПРАЙМ
В Норвегии заявили, что не участвовали в захвате судна "Профессор Молчанов"
Представитель береговой охраны Норвегии утверждает, что ведомство и военные страны якобы не участвовали в захвате российского судна "Профессор Молчанов",... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T13:19+0300
2026-09-03T13:19+0300
общество
норвегия
нафтогаз украины
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Представитель береговой охраны Норвегии утверждает, что ведомство и военные страны якобы не участвовали в захвате российского судна "Профессор Молчанов", передает агентство Рейтер. "Представитель береговой охраны Норвегии заявил в четверг, что норвежская береговая охрана и военные не принимали участия в захвате российского судна на Шпицбергене", - говорится в материале агентства. Рейтер отмечает, что ранее юристы, занимающиеся делом об аресте этого судна, заявляли об обратном. Норвежские власти в среду наложили арест на российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" по ордеру суда, выданному по заявлению украинской компании "Нафтогаз". Судно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Представитель норвежского министерства юстиции Франк Линюм заявил, что Норвегия предварительно не уведомляла Россию о решении суда наложить арест на российское судно.
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общество , норвегия, нафтогаз украины
Общество , НОРВЕГИЯ, Нафтогаз Украины
13:19 03.09.2026
 
В Норвегии заявили, что не участвовали в захвате судна "Профессор Молчанов"

Рейтер: норвежские военные не участвовали в захвате судна "Профессор Молчанов"

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Представитель береговой охраны Норвегии утверждает, что ведомство и военные страны якобы не участвовали в захвате российского судна "Профессор Молчанов", передает агентство Рейтер.
"Представитель береговой охраны Норвегии заявил в четверг, что норвежская береговая охрана и военные не принимали участия в захвате российского судна на Шпицбергене", - говорится в материале агентства.
Рейтер отмечает, что ранее юристы, занимающиеся делом об аресте этого судна, заявляли об обратном.
Норвежские власти в среду наложили арест на российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" по ордеру суда, выданному по заявлению украинской компании "Нафтогаз". Судно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене.
Представитель норвежского министерства юстиции Франк Линюм заявил, что Норвегия предварительно не уведомляла Россию о решении суда наложить арест на российское судно.
 
ОбществоНОРВЕГИЯНафтогаз Украины
 
 
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