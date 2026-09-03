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Адвокаты обжалуют арест судна "Профессор Молчанов" в Норвегии

Адвокаты обжалуют арест судна "Профессор Молчанов" в Норвегии - 03.09.2026, ПРАЙМ

Адвокаты обжалуют арест судна "Профессор Молчанов" в Норвегии

Адвокаты будут обжаловать решение норвежского суда по аресту российского судна "Профессор Молчанов", заявил РИА Новости посол РФ в Осло Николай Корчунов. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T15:03+0300

2026-09-03T15:03+0300

2026-09-03T15:03+0300

россия

норвегия

нафтогаз украины

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Адвокаты будут обжаловать решение норвежского суда по аресту российского судна "Профессор Молчанов", заявил РИА Новости посол РФ в Осло Николай Корчунов. "Адвокаты будут обжаловать решение норвежского суда и отстаивать российские интересы в правовой плоскости", - сообщил РИА Новости посол. Норвегия в среду наложила арест на российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" по ордеру суда, выданному по заявлению украинской компании "Нафтогаз". Судно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене.

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россия, норвегия, нафтогаз украины