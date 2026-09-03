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Адвокаты обжалуют арест судна "Профессор Молчанов" в Норвегии
Адвокаты обжалуют арест судна "Профессор Молчанов" в Норвегии - 03.09.2026, ПРАЙМ
Адвокаты обжалуют арест судна "Профессор Молчанов" в Норвегии
Адвокаты будут обжаловать решение норвежского суда по аресту российского судна "Профессор Молчанов", заявил РИА Новости посол РФ в Осло Николай Корчунов. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T15:03+0300
2026-09-03T15:03+0300
2026-09-03T15:03+0300
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Адвокаты будут обжаловать решение норвежского суда по аресту российского судна "Профессор Молчанов", заявил РИА Новости посол РФ в Осло Николай Корчунов. "Адвокаты будут обжаловать решение норвежского суда и отстаивать российские интересы в правовой плоскости", - сообщил РИА Новости посол. Норвегия в среду наложила арест на российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" по ордеру суда, выданному по заявлению украинской компании "Нафтогаз". Судно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене.
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россия, норвегия, нафтогаз украины
РОССИЯ, НОРВЕГИЯ, Нафтогаз Украины
Адвокаты обжалуют арест судна "Профессор Молчанов" в Норвегии
Посол Корчунов: адвокаты обжалуют арест российского судна "Профессор Молчанов"