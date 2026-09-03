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Мурманский губернатор прокомментировал арест судна "Профессор Молчанов"

Мурманский губернатор прокомментировал арест судна "Профессор Молчанов" - 03.09.2026, ПРАЙМ

Мурманский губернатор прокомментировал арест судна "Профессор Молчанов"

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис назвал бредовой ситуацию с арестом норвежскими властями научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов", которое | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T15:46+0300

2026-09-03T15:46+0300

2026-09-03T15:46+0300

россия

норвегия

нафтогаз украины

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МУРМАНСК, 3 сен – ПРАЙМ. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис назвал бредовой ситуацию с арестом норвежскими властями научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов", которое курсирует между Шпицбергеном и Мурманском, и посоветовал не будить русского медведя. Норвегия в среду наложила арест на российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" по ордеру суда, выданному по заявлению украинской компании "Нафтогаз". Судно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. "Совсем уже ситуация бредовая. И мне кажется, зря наши коллеги, соседи из Норвегии так себя ведут. Так сказать, не будите русского медведя. Нам точно есть как за себя постоять. С учетом в том числе нашего краснознаменного Северного флота. Не надо так делать", - сказал Чибис журналистам. Чибис добавил, что выдавить Россию со Шпицбергена не получится.

норвегия

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россия, норвегия, нафтогаз украины