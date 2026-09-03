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Премьер Монголии: международные отношения переживают больше вызовов - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Премьер Монголии: международные отношения переживают больше вызовов
Премьер Монголии: международные отношения переживают больше вызовов - 03.09.2026, ПРАЙМ
Премьер Монголии: международные отношения переживают больше вызовов
Международные отношения и экономика в нынешнее время переживают больше вызовов, чем раньше, заявил премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал на пленарном... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T10:50+0300
2026-09-03T10:50+0300
мировая экономика
монголия
владивосток
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Международные отношения и экономика в нынешнее время переживают больше вызовов, чем раньше, заявил премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал на пленарном заседании Восточного экономического форума. "Сегодня международные отношения и мировая экономическая среда переживают более сложные и насыщенные вызовами времена, чем когда-либо прежде. Колебания цен, сбои в цепочках поставок, трудности транспортной логистики, изменения в системах расчетов - все это становится новыми вызовами для развития государства", - сказал премьер. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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мировая экономика, монголия, владивосток, вэф
Мировая экономика, МОНГОЛИЯ, Владивосток, ВЭФ
10:50 03.09.2026
 
Премьер Монголии: международные отношения переживают больше вызовов

Премьер Монголии Учрал: международные отношения и экономика переживают больше вызовов

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Международные отношения и экономика в нынешнее время переживают больше вызовов, чем раньше, заявил премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал на пленарном заседании Восточного экономического форума.
"Сегодня международные отношения и мировая экономическая среда переживают более сложные и насыщенные вызовами времена, чем когда-либо прежде. Колебания цен, сбои в цепочках поставок, трудности транспортной логистики, изменения в системах расчетов - все это становится новыми вызовами для развития государства", - сказал премьер.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
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