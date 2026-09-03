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Премьер Монголии: международные отношения переживают больше вызовов

Премьер Монголии: международные отношения переживают больше вызовов - 03.09.2026, ПРАЙМ

Премьер Монголии: международные отношения переживают больше вызовов

Международные отношения и экономика в нынешнее время переживают больше вызовов, чем раньше, заявил премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал на пленарном... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T10:50+0300

2026-09-03T10:50+0300

2026-09-03T10:50+0300

мировая экономика

монголия

владивосток

вэф

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Международные отношения и экономика в нынешнее время переживают больше вызовов, чем раньше, заявил премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал на пленарном заседании Восточного экономического форума. "Сегодня международные отношения и мировая экономическая среда переживают более сложные и насыщенные вызовами времена, чем когда-либо прежде. Колебания цен, сбои в цепочках поставок, трудности транспортной логистики, изменения в системах расчетов - все это становится новыми вызовами для развития государства", - сказал премьер. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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мировая экономика, монголия, владивосток, вэф