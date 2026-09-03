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Монголия намерена продвигать проект "Сила Байкала"
Монголия намерена продвигать проект "Сила Байкала" - 03.09.2026, ПРАЙМ
Монголия намерена продвигать проект "Сила Байкала"
Монголия намерена продвигать проект "Сила Байкала" на основе принципа взаимной выгоды, заявил премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал на пленарном заседании... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T11:17+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Монголия намерена продвигать проект "Сила Байкала" на основе принципа взаимной выгоды, заявил премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал на пленарном заседании Восточного экономического форума.
"Проект поставки российского природного газа в Китай через территории Монголии открывает новые стратегические возможности для экономического сотрудничества трех стран и имеет все шансы стать проектом, создающим долгосрочную взаимную выгоду в области энергетики, транспорта, инфраструктуры, инвестиций и подготовке профессиональных кадров", - сказал премьер.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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РОССИЯ, МОНГОЛИЯ, КИТАЙ, Владивосток, ВЭФ
Монголия намерена продвигать проект "Сила Байкала"
Премьер Учрал: Монголия будет продвигать проект "Сила Байкала" на основе взаимной выгоды
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Монголия намерена продвигать проект "Сила Байкала" на основе принципа взаимной выгоды, заявил премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал на пленарном заседании Восточного экономического форума.
"Проект поставки российского природного газа в Китай через территории Монголии открывает новые стратегические возможности для экономического сотрудничества трех стран и имеет все шансы стать проектом, создающим долгосрочную взаимную выгоду в области энергетики, транспорта, инфраструктуры, инвестиций и подготовке профессиональных кадров", - сказал премьер.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.