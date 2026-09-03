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Монголия поблагодарила Россию за помощь в топливной сфере

Монголия поблагодарила Россию за помощь в топливной сфере - 03.09.2026, ПРАЙМ

Монголия поблагодарила Россию за помощь в топливной сфере

Монголия благодарна за помощь, которую ей оказывает Россия в топливной сфере, заявил премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал на пленарном заседании Восточного | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T12:40+0300

2026-09-03T12:40+0300

2026-09-03T12:40+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Монголия благодарна за помощь, которую ей оказывает Россия в топливной сфере, заявил премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал на пленарном заседании Восточного экономического форума. "Несмотря на внутреннее тяжелое положение, Российская Федерация и народ России продолжают поставлять нам топливо, и за это мы очень благодарны", - сказал премьер. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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