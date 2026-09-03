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Украинские мошенники атакуют своих сограждан-беженцев в ЕС, заявили в Сбере
Украинские мошенники атакуют своих сограждан-беженцев в ЕС, заявили в Сбере - 03.09.2026, ПРАЙМ
Украинские мошенники атакуют своих сограждан-беженцев в ЕС, заявили в Сбере
Украинские мошенники сейчас переключили свое внимание на русскоязычную диаспору в государствах Евросоюза, в том числе атакуют своих сограждан-беженцев,... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T08:18+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Украинские мошенники сейчас переключили свое внимание на русскоязычную диаспору в государствах Евросоюза, в том числе атакуют своих сограждан-беженцев, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Он отметил, что активность украинских колл-центров остается высокой, при этом из-за усложнения работы с российским банковским сектором они переключаются на другие страны. "В первую очередь под удар попали граждане Казахстана, Узбекистана, стран Балтии, а также русскоязычная диаспора в государствах ЕС, в том числе украинские беженцы", - сказал он в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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банки, финансы, казахстан, узбекистан, балтия, ес, сбербанк, вэф
Банки, Финансы, КАЗАХСТАН, УЗБЕКИСТАН, Балтия, ЕС, Сбербанк, ВЭФ
Украинские мошенники атакуют своих сограждан-беженцев в ЕС, заявили в Сбере
Кузнецов: украинские мошенники атакуют русскоязычную диаспору в странах Евросоюза
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Украинские мошенники сейчас переключили свое внимание на русскоязычную диаспору в государствах Евросоюза, в том числе атакуют своих сограждан-беженцев, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Он отметил, что активность украинских колл-центров остается высокой, при этом из-за усложнения работы с российским банковским сектором они переключаются на другие страны.
"В первую очередь под удар попали граждане Казахстана, Узбекистана, стран Балтии, а также русскоязычная диаспора в государствах ЕС, в том числе украинские беженцы", - сказал он в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.