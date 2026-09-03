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Движение транспорта ограничат на ряде улиц в Москве 4, 5 и 6 сентября

Движение транспорта ограничат на ряде улиц в Москве 4, 5 и 6 сентября - 03.09.2026, ПРАЙМ

Движение транспорта ограничат на ряде улиц в Москве 4, 5 и 6 сентября

Движение транспорта ограничат на ряде улиц в Москве 4, 5 и 6 сентября в связи с проведением массовых мероприятий, сообщается на сайте мэра и правительства... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T07:45+0300

2026-09-03T07:45+0300

2026-09-03T08:50+0300

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Движение транспорта ограничат на ряде улиц в Москве 4, 5 и 6 сентября в связи с проведением массовых мероприятий, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В Москве 4, 5 и 6 сентября временно ограничат движение транспорта в связи с проведением массовых мероприятий", - говорится в сообщении. Уточняется, что с 01.00 4 сентября до окончания мероприятия на Фрунзенской набережной в районе Андреевского моста ограничат движение по одной полосе в каждом направлении. В связи с проведением забега "Музейная миля" в районах Якиманка и Замоскворечье 5 сентября с 14.30 до 17.30 нельзя будет проехать по Болотной набережной от дома 3, строения 1 до Берсеневской набережной, по Берсеневской набережной от Болотной набережной до Софийской набережной, по Софийской набережной от Берсеневской набережной до Раушской набережной и по Раушской набережной от Софийской набережной до Космодамианской набережной. "Кроме того, с 15.00 до 17.30 к действующим ограничениям добавятся следующие участки: улица Балчуг от Раушской набережной до Лубочного переулка, Лубочный переулок до Малого Москворецкого моста, Малый Москворецкий мост до Кадашевской набережной, Кадашевская набережная до Малого Толмачевского переулка, Большой и Малый Толмачевские переулки, Болотная набережная от Лужкова моста до Фалеевского переулка, Фалеевский переулок, Болотная площадь до бокового проезда улицы Серафимовича и боковой проезд улицы Серафимовича до Софийской набережной", - добавляется в сообщении. Отмечается, что на всех перечисленных участках в день забега, 5 сентября, с 00.01 до окончания мероприятия будет запрещена парковка. А 6 сентября с 06.00 до окончания массового мероприятия движение закроют на улице Волхонке от улицы Ленивки до Соймоновского проезда, в Соймоновском проезде до Пречистенской набережной, на Москворецкой улице от Москворецкой набережной до Большого Москворецкого моста, на Москворецкой набережной от Китайгородского проезда до Кремлевской набережной, на Большом Москворецком мосту в сторону Москворецкой улицы, на Кремлевской набережной до Пречистенской набережной, на Пречистенской набережной до Фрунзенской набережной, на Фрунзенской набережной до улицы Хамовнический Вал, на улице Хамовнический Вал от Фрунзенской набережной до Комсомольского проспекта и далее до Новодевичьей набережной, в Лужнецком проезде до Новодевичьего проезда и в Новодевичьем проезде до Новодевичьей набережной. "С 12.00 до 15.00 нельзя будет проехать по Комсомольскому проспекту от дома 10а, строения 7 на Лужнецкой набережной до 3‑й Фрунзенской улицы. Кроме того, с 12.00 до окончания мероприятия движение перекроют на улицах Доватора от Хамовнического Вала до 3‑й Фрунзенской улицы, 10‑летия Октября от Лужнецкого проезда до улицы Доватора, 3‑й Фрунзенской улицы до улицы Ефремова, Ефремова до улицы Трубецкой и Трубецкой до Комсомольского проспекта", - подчеркивается в сообщении. Парковка будет запрещена на всех перечисленных участках с 00.01 6 сентября до окончания массового мероприятия.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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