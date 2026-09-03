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В Москве отменили временные перекрытия из-за переноса велофестиваля

В Москве отменили временные перекрытия из-за переноса велофестиваля - 03.09.2026, ПРАЙМ

В Москве отменили временные перекрытия из-за переноса велофестиваля

Временные перекрытия движения из-за проведения Московского детского велофестиваля 5 сентября отменяются в связи с переносом мероприятия, сообщил столичный... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T16:19+0300

2026-09-03T16:19+0300

2026-09-03T16:19+0300

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Временные перекрытия движения из-за проведения Московского детского велофестиваля 5 сентября отменяются в связи с переносом мероприятия, сообщил столичный департамент транспорта. Ранее дептранс сообщал, что второй Детский велофестиваль переносится с 5 на 13 сентября из-за непогоды. "В связи с переносом Московского детского велофестиваля временные перекрытия 5 сентября на Цветном бульваре отменяются", - говорится в Telegram-канале ведомства.

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