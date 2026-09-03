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В Москве отменили временные перекрытия из-за переноса велофестиваля
В Москве отменили временные перекрытия из-за переноса велофестиваля - 03.09.2026, ПРАЙМ
В Москве отменили временные перекрытия из-за переноса велофестиваля
Временные перекрытия движения из-за проведения Московского детского велофестиваля 5 сентября отменяются в связи с переносом мероприятия, сообщил столичный... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T16:19+0300
2026-09-03T16:19+0300
2026-09-03T16:19+0300
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Временные перекрытия движения из-за проведения Московского детского велофестиваля 5 сентября отменяются в связи с переносом мероприятия, сообщил столичный департамент транспорта.
Ранее дептранс сообщал, что второй Детский велофестиваль переносится с 5 на 13 сентября из-за непогоды.
"В связи с переносом Московского детского велофестиваля временные перекрытия 5 сентября на Цветном бульваре отменяются", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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В Москве отменили временные перекрытия из-за переноса велофестиваля
Дептранс Москвы отменил временные перекрытия из-за переноса детского велофестиваля
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Временные перекрытия движения из-за проведения Московского детского велофестиваля 5 сентября отменяются в связи с переносом мероприятия, сообщил столичный департамент транспорта.
Ранее дептранс сообщал, что второй Детский велофестиваль переносится с 5 на 13 сентября из-за непогоды.
"В связи с переносом Московского детского велофестиваля временные перекрытия 5 сентября на Цветном бульваре отменяются", - говорится в Telegram-канале ведомства.