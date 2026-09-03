https://1prime.ru/20260903/natsionalizatsiya-872984823.html
Планов по национализации критической инфраструктуры нет, заявил Путин
Планов по национализации критической инфраструктуры нет, заявил Путин - 03.09.2026, ПРАЙМ
Планов по национализации критической инфраструктуры нет, заявил Путин
Планов по национализации критической инфраструктуры нет, компании теперь обязаны защищать предприятия от атак, заявил президент России Владимир Путин на... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T12:31+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Планов по национализации критической инфраструктуры нет, компании теперь обязаны защищать предприятия от атак, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. "Дело совершенно не в каких-то там планах национализации. Причем здесь это, это вообще ни о чем. В мыслях не было у государства что-то национализировать. Мы просили наших коллег, в данном случае из нефтегазовой сферы, позаботиться о защите своих предприятий", - сказал президент, отвечая на вопрос о необходимости указа о защите критической инфраструктуры. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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Экономика, Владивосток, Владимир Путин, ВЭФ
Планов по национализации критической инфраструктуры нет, заявил Путин
Путин: планов по национализации критической инфраструктуры нет
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Планов по национализации критической инфраструктуры нет, компании теперь обязаны защищать предприятия от атак, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
"Дело совершенно не в каких-то там планах национализации. Причем здесь это, это вообще ни о чем. В мыслях не было у государства что-то национализировать. Мы просили наших коллег, в данном случае из нефтегазовой сферы, позаботиться о защите своих предприятий", - сказал президент, отвечая на вопрос о необходимости указа о защите критической инфраструктуры.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке
. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ
.