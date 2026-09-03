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"Нордголд" построит в Магаданской области медный комбинат
"Нордголд" построит в Магаданской области медный комбинат - 03.09.2026, ПРАЙМ
"Нордголд" построит в Магаданской области медный комбинат
"Нордголд", Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и власти Магаданской области подписали соглашение, которое предполагает строительство... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T13:16+0300
2026-09-03T13:16+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. "Нордголд", Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и власти Магаданской области подписали соглашение, которое предполагает строительство компанией медного горно-обогатительного комбината, сообщила компания.
Документ подписан на полях Восточного экономического форума.
"Проект предусматривает строительство горно-обогатительного комбината по добыче и переработке медной руды с выпуском медного концентрата. Объем капитальных вложений превысит 80 миллиардов рублей. Реализация проекта создаст для жителей Магаданской области 2 тысячи новых рабочих мест", - сообщил "Нордголд".
Строительство Приохотского медного кластера потенциально может войти в число крупнейших проектов в горнодобывающей отрасли Дальнего Востока и вывести на новый уровень добычу полезных ископаемых в регионе, отметил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Нордголд уже активно ведет геологоразведку и бурение на месторождении. Компания способна реализовать проект любой сложности, но ее нужно поддержать, чтобы она перенаправила свои ресурсы и инвестиции в регион. В соглашении речь идет о преференциях для инвестора из того "меню" мер поддержки, которое действует на Дальнем Востоке", - пояснил губернатор Магаданской области Сергей Носов.
"Нордголд" владеет 14 лицензиями на медно-молибден-порфировые рудопроявления в Магаданской области. Компания начала работы по их геологическому изучению в 2026 году.
"Нордголд" - золотодобывающая компания предпринимателя Алексея Мордашова, ее предприятия находятся в Буркина-Фасо, Гвинее, России и Казахстане.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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промышленность, россия, магаданская область, дальний восток, буркина-фасо, алексей чекунков, алексей мордашов, минвостокразвития, вэф
Промышленность, РОССИЯ, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Дальний Восток, БУРКИНА-ФАСО, Алексей Чекунков, Алексей Мордашов, Минвостокразвития, ВЭФ
"Нордголд" построит в Магаданской области медный комбинат
"Нордголд" построит в Магаданской области медный горно-обогатительный комбинат
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. "Нордголд", Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и власти Магаданской области подписали соглашение, которое предполагает строительство компанией медного горно-обогатительного комбината, сообщила компания.
Документ подписан на полях Восточного экономического форума.
"Проект предусматривает строительство горно-обогатительного комбината по добыче и переработке медной руды с выпуском медного концентрата. Объем капитальных вложений превысит 80 миллиардов рублей. Реализация проекта создаст для жителей Магаданской области 2 тысячи новых рабочих мест", - сообщил "Нордголд".
Строительство Приохотского медного кластера потенциально может войти в число крупнейших проектов в горнодобывающей отрасли Дальнего Востока и вывести на новый уровень добычу полезных ископаемых в регионе, отметил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Нордголд уже активно ведет геологоразведку и бурение на месторождении. Компания способна реализовать проект любой сложности, но ее нужно поддержать, чтобы она перенаправила свои ресурсы и инвестиции в регион. В соглашении речь идет о преференциях для инвестора из того "меню" мер поддержки, которое действует на Дальнем Востоке", - пояснил губернатор Магаданской области Сергей Носов.
"Нордголд" владеет 14 лицензиями на медно-молибден-порфировые рудопроявления в Магаданской области. Компания начала работы по их геологическому изучению в 2026 году.
"Нордголд" - золотодобывающая компания предпринимателя Алексея Мордашова, ее предприятия находятся в Буркина-Фасо, Гвинее, России и Казахстане.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.