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Импорт топлива в Россию идет, заявил Новак
Импорт топлива в Россию идет, заявил Новак - 03.09.2026, ПРАЙМ
Импорт топлива в Россию идет, заявил Новак
Импорт топлива в Россию идет, заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Новак в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T13:13+0300
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2026-09-03T13:13+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Импорт топлива в Россию идет, заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Новак в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Цифры не называем, но в целом поставки идут", - ответил он на вопрос, какой объем импортного бензина сейчас на российском рынке.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, бизнес, владивосток, вэф
РОССИЯ, Бизнес, Владивосток, ВЭФ
Импорт топлива в Россию идет, заявил Новак
Вице-премьер Новак: импорт топлива в Россию идет
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Импорт топлива в Россию идет, заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Новак в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Цифры не называем, но в целом поставки идут", - ответил он на вопрос, какой объем импортного бензина сейчас на российском рынке.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.