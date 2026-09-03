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Импорт топлива в Россию идет, заявил Новак

Импорт топлива в Россию идет, заявил Новак - 03.09.2026, ПРАЙМ

Импорт топлива в Россию идет, заявил Новак

Импорт топлива в Россию идет, заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Новак в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T13:13+0300

2026-09-03T13:13+0300

2026-09-03T13:13+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Импорт топлива в Россию идет, заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Новак в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). "Цифры не называем, но в целом поставки идут", - ответил он на вопрос, какой объем импортного бензина сейчас на российском рынке. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, бизнес, владивосток, вэф