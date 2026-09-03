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Новак выразил надежду на дальнейшее снижение ключевой ставки

Новак выразил надежду на дальнейшее снижение ключевой ставки - 03.09.2026, ПРАЙМ

Новак выразил надежду на дальнейшее снижение ключевой ставки

Вице-премьер Александр Новак выразил надежду, что ключевая ставка Банка России продолжит снижаться. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T14:18+0300

2026-09-03T14:18+0300

2026-09-03T14:45+0300

финансы

банки

александр новак

банк россии

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер Александр Новак выразил надежду, что ключевая ставка Банка России продолжит снижаться. "Ключевая ставка снижается ее высокий уровень, который наблюдался в предыдущие периоды, был связан с необходимостью подавления инфляции", - сказал Новак в эфире ИС "Вести". По его словам, уровень инфляции сегодня снизился до 6,3% в годовом выражении. "Мы и дальше надеемся, что ключевая ставка будет снижаться. И по мере этого будут возвращаться инвестиционные стимулы предприятий, частного сектора для того, чтобы обеспечивать рост инвестиций, который будут давать дополнительный экономический рост", - добавил Новак. ЦБ последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%, а в июле была снижена до 14%.

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финансы, банки, александр новак, банк россии