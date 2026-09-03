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Новак рассказал о поставках газа из России в Китай
Новак рассказал о поставках газа из России в Китай - 03.09.2026, ПРАЙМ
Новак рассказал о поставках газа из России в Китай
Трубопроводные поставки газа из России в Китай в 2026 году суммарно составят 50 миллиардов кубометров, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T14:21+0300
2026-09-03T14:21+0300
2026-09-03T14:57+0300
газ
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александр новак
вэф
газопровод "сила сибири"
вэф-2026
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Трубопроводные поставки газа из России в Китай в 2026 году суммарно составят 50 миллиардов кубометров, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Только в КНР мы в этом году поставим примерно 50 миллиардов кубометров газа, это по "Силе Сибири 1" и через Казахстан 10 миллиардов кубов. Поставляем также сжиженный природный газ", - сказал Новак в интервью ИС "Вести" в рамках Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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газ, россия, китай, кнр, казахстан, александр новак, вэф, газопровод "сила сибири"
Газ, РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, КАЗАХСТАН, Александр Новак, ВЭФ, Газопровод "Сила Сибири", ВЭФ-2026
Новак рассказал о поставках газа из России в Китай
Новак: поставки газа из России в Китай в 2026 году составят 50 миллиардов кубометров
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Трубопроводные поставки газа из России в Китай в 2026 году суммарно составят 50 миллиардов кубометров, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Только в КНР мы в этом году поставим примерно 50 миллиардов кубометров газа, это по "Силе Сибири 1" и через Казахстан 10 миллиардов кубов. Поставляем также сжиженный природный газ", - сказал Новак в интервью ИС "Вести" в рамках Восточного экономического форума.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.