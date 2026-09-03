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Новак рассказал о переговорах по "Силе Сибири 2" с Китаем - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Новак рассказал о переговорах по "Силе Сибири 2" с Китаем
Новак рассказал о переговорах по "Силе Сибири 2" с Китаем - 03.09.2026, ПРАЙМ
Новак рассказал о переговорах по "Силе Сибири 2" с Китаем
Переговоры о маршруте и коммерческих условиях поставок газа по "Силе Сибири 2" между компаниями России и КНР идут, в пятницу этот проект будет обсуждаться на... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T14:27+0300
2026-09-03T14:57+0300
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россия
китай
кнр
монголия
александр новак
дин сюэсян
владимир путин
газпром
госсовет
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Переговоры о маршруте и коммерческих условиях поставок газа по "Силе Сибири 2" между компаниями России и КНР идут, в пятницу этот проект будет обсуждаться на межправкомиссии с Китаем, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Что касается второго крупного проекта... ("Сила Сибири 2" - ред.), ведется сейчас обсуждение между нашими компаниями, между "Газпромом" и Китайской национальной газовой компанией, об условиях поставок 50 миллиардов кубических метров газа, о маршруте, который также обговаривается сегодня и, естественно, о коммерческих условиях", - сказал он в интервью ИС "Вести" в рамках Восточного экономического форума."Завтра мы будем проводить с КНР, с заместителем председателя Госсовета господином Дин Сюэсяном межправительственную комиссию по торгово-экономическим отношениям между нашими странами и тоже эту тему будем обсуждать, максимально содействуя тому, чтобы быстрее договориться", - добавил Новак.После заявлений Новака акции "Газпрома" перешли в плюс и растут почти на 2%. Акции газовой компании имеют большой вес в расчете индекса Мосбиржи и помогли ему превысить психологический уровень 2200 пунктов. По состоянию на 14.30 мск индекс повышался на 1,01% до 2207,12 пункта."Сила Сибири 2" - проект экспортного газопровода с месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай. Как ожидается, контракт будет рассчитан на 30 лет. Юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" на 50 миллиардов кубометров в год был подписан в сентябре прошлого года.По итогам визита президента РФ Владимира Путина в Китай в мае пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что прогресс есть, но стороны еще не подошли к "финализации договоренностей".Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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газ, россия, китай, кнр, монголия, александр новак, дин сюэсян, владимир путин, газпром, госсовет, вэф, газопровод "сила сибири"
Газ, РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, МОНГОЛИЯ, Александр Новак, Дин Сюэсян, Владимир Путин, Газпром, Госсовет, ВЭФ, Газопровод "Сила Сибири", ВЭФ-2026
14:27 03.09.2026 (обновлено: 14:57 03.09.2026)
 
Новак рассказал о переговорах по "Силе Сибири 2" с Китаем

Новак: Россия и Китай обсудят проект "Сила Сибири 2" на межправкомиссии в пятницу

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Переговоры о маршруте и коммерческих условиях поставок газа по "Силе Сибири 2" между компаниями России и КНР идут, в пятницу этот проект будет обсуждаться на межправкомиссии с Китаем, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Что касается второго крупного проекта... ("Сила Сибири 2" - ред.), ведется сейчас обсуждение между нашими компаниями, между "Газпромом" и Китайской национальной газовой компанией, об условиях поставок 50 миллиардов кубических метров газа, о маршруте, который также обговаривается сегодня и, естественно, о коммерческих условиях", - сказал он в интервью ИС "Вести" в рамках Восточного экономического форума.
"Завтра мы будем проводить с КНР, с заместителем председателя Госсовета господином Дин Сюэсяном межправительственную комиссию по торгово-экономическим отношениям между нашими странами и тоже эту тему будем обсуждать, максимально содействуя тому, чтобы быстрее договориться", - добавил Новак.
После заявлений Новака акции "Газпрома" перешли в плюс и растут почти на 2%. Акции газовой компании имеют большой вес в расчете индекса Мосбиржи и помогли ему превысить психологический уровень 2200 пунктов. По состоянию на 14.30 мск индекс повышался на 1,01% до 2207,12 пункта.
"Сила Сибири 2" - проект экспортного газопровода с месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай. Как ожидается, контракт будет рассчитан на 30 лет. Юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" на 50 миллиардов кубометров в год был подписан в сентябре прошлого года.
По итогам визита президента РФ Владимира Путина в Китай в мае пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что прогресс есть, но стороны еще не подошли к "финализации договоренностей".
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ВЭФ-2026ГазРОССИЯКИТАЙКНРМОНГОЛИЯАлександр НовакДин СюэсянВладимир ПутинГазпромГоссоветВЭФГазопровод "Сила Сибири"
 
 
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