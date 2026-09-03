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Расходы на защиту НПЗ не будут перекладывать на потребителей, заявил Новак
Расходы на защиту НПЗ не будут перекладывать на потребителей, заявил Новак - 03.09.2026, ПРАЙМ
Расходы на защиту НПЗ не будут перекладывать на потребителей, заявил Новак
Расходы на защиту нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в России не будут перекладываться на потребителей топлива, сообщил журналистам на полях Восточного... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T14:27+0300
2026-09-03T14:27+0300
2026-09-03T14:57+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Расходы на защиту нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в России не будут перекладываться на потребителей топлива, сообщил журналистам на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) вице-премьер РФ Александр Новак. Отвечая на вопрос о том, будут ли расходы на защиту НПЗ от атак беспилотников перекладываться на потребителей, Новак сказал: "Нет, это не будет отражаться, это компании будут делать за свой счет". Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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Владивосток, Александр Новак, НПЗ, ВЭФ, ВЭФ-2026
Расходы на защиту НПЗ не будут перекладывать на потребителей, заявил Новак
Новак: расходы на защиту НПЗ не будут перекладываться на потребителей топлива
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Расходы на защиту нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в России не будут перекладываться на потребителей топлива, сообщил журналистам на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) вице-премьер РФ Александр Новак.
Отвечая на вопрос о том, будут ли расходы на защиту НПЗ от атак беспилотников перекладываться на потребителей, Новак сказал: "Нет, это не будет отражаться, это компании будут делать за свой счет".
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.