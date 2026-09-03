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Новак: крупные нефтяники выполняют социальную функцию - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Новак: крупные нефтяники выполняют социальную функцию
Новак: крупные нефтяники выполняют социальную функцию - 03.09.2026, ПРАЙМ
Новак: крупные нефтяники выполняют социальную функцию
Крупные нефтяники выполняют социальную функцию, цены на топливо на их АЗС растут примерно на уровне инфляции, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T14:51+0300
2026-09-03T14:55+0300
газ
россия
китай
кнр
монголия
александр новак
дин сюэсян
владимир путин
газпром
госсовет
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ВЛАДИВОСТОК , 3 сен - ПРАЙМ. Крупные нефтяники выполняют социальную функцию, цены на топливо на их АЗС растут примерно на уровне инфляции, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума."Что касается цен на автозаправочных станциях, вертикально-интегрированные компании выполняют социальную функцию, цены растут на уровне примерно инфляции", - сказал он.Новак добавил, что ремонты НПЗ компании осуществляют за свой счет.
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газ, россия, китай, кнр, монголия, александр новак, дин сюэсян, владимир путин, газпром, госсовет, мосбиржа, газопровод "сила сибири"
Газ, РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, МОНГОЛИЯ, Александр Новак, Дин Сюэсян, Владимир Путин, Газпром, Госсовет, Мосбиржа, Газопровод "Сила Сибири"
14:51 03.09.2026 (обновлено: 14:55 03.09.2026)
 
Новак: крупные нефтяники выполняют социальную функцию

Вице-премьер Новак: цены на топливо на АЗС крупных нефтяников растут на уровне инфляции

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ВЛАДИВОСТОК , 3 сен - ПРАЙМ. Крупные нефтяники выполняют социальную функцию, цены на топливо на их АЗС растут примерно на уровне инфляции, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума.
"Что касается цен на автозаправочных станциях, вертикально-интегрированные компании выполняют социальную функцию, цены растут на уровне примерно инфляции", - сказал он.
Новак добавил, что ремонты НПЗ компании осуществляют за свой счет.
 
ГазРОССИЯКИТАЙКНРМОНГОЛИЯАлександр НовакДин СюэсянВладимир ПутинГазпромГоссоветМосбиржаГазопровод "Сила Сибири"
 
 
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