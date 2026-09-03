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Вулин: Россия остается честным поставщиком газа для Сербии на ВЭФ - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Вулин: Россия остается честным поставщиком газа для Сербии на ВЭФ
Вулин: Россия остается честным поставщиком газа для Сербии на ВЭФ - 03.09.2026, ПРАЙМ
Вулин: Россия остается честным поставщиком газа для Сербии на ВЭФ
В рамках Восточного экономического форума заместитель председателя правительства России Александр Новак провел рабочую встречу с председателем наблюдательного... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T15:23+0300
2026-09-03T15:23+0300
вэф-2026
газ
россия
сербия
москва
владивосток
александр новак
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — ПРАЙМ. В рамках Восточного экономического форума заместитель председателя правительства России Александр Новак провел рабочую встречу с председателем наблюдательного совета государственной компании "Сербиягаз" Александром Вулиным, который также возглавляет политическую партию "Движение социалистов". Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в энергетической сфере, в частности продление поставок российского природного газа в Сербию на текущих выгодных условиях и увеличение срока действия контракта.Вулин подчеркнул, что для его страны принципиально важно, чтобы Россия оставалась прозрачным и надежным поставщиком энергоресурсов. Он поблагодарил российскую сторону за внимание к потребностям Сербии и подтвердил, что республика всегда может рассчитывать на Москву в вопросах энергообеспечения.Встреча прошла на полях ВЭФ, который продолжает работу во Владивостоке с 1 по 4 сентября. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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газ, россия, сербия, москва, владивосток, александр новак
ВЭФ-2026, Газ, РОССИЯ, СЕРБИЯ, МОСКВА, Владивосток, Александр Новак
15:23 03.09.2026
 
Вулин: Россия остается честным поставщиком газа для Сербии на ВЭФ

Новак и Вулин обсудили продление контракта на поставки газа в Сербию на выгодных условиях

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — ПРАЙМ. В рамках Восточного экономического форума заместитель председателя правительства России Александр Новак провел рабочую встречу с председателем наблюдательного совета государственной компании "Сербиягаз" Александром Вулиным, который также возглавляет политическую партию "Движение социалистов". Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в энергетической сфере, в частности продление поставок российского природного газа в Сербию на текущих выгодных условиях и увеличение срока действия контракта.
Вулин подчеркнул, что для его страны принципиально важно, чтобы Россия оставалась прозрачным и надежным поставщиком энергоресурсов. Он поблагодарил российскую сторону за внимание к потребностям Сербии и подтвердил, что республика всегда может рассчитывать на Москву в вопросах энергообеспечения.
Встреча прошла на полях ВЭФ, который продолжает работу во Владивостоке с 1 по 4 сентября. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
ВЭФ-2026ГазРОССИЯСЕРБИЯМОСКВАВладивостокАлександр Новак
 
 
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