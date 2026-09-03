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"Новатэк" перенаправил поставки авиакеросина на внутренний рынок

"Новатэк" перенаправил поставки авиакеросина на внутренний рынок - 03.09.2026, ПРАЙМ

"Новатэк" перенаправил поставки авиакеросина на внутренний рынок

"Новатэк" перенаправил поставки своего экспортного авиакеросина на внутренний рынок в условиях запрета на его вывоз, сообщил журналистам в кулуарах Восточного... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T09:49+0300

2026-09-03T09:49+0300

2026-09-03T10:22+0300

бизнес

усть-луга

балтийское море

владивосток

леонид михельсон

новатэк

вэф

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. "Новатэк" перенаправил поставки своего экспортного авиакеросина на внутренний рынок в условиях запрета на его вывоз, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума глава компании Леонид Михельсон. Отвечая на вопрос, удалось ли наладить поставки авиакеросина на внутренний рынок в условиях запрета на экспорт, Михельсон сказал: "Уже удалось". Запрет на вывоз авиакеросина из России действует до 30 ноября. "Новатэк" производит авиакеросин на своем комплексе в порту Усть-Луга в Балтийском море, откуда сразу отгружает его на экспорт морским транспортом. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

усть-луга

балтийское море

владивосток

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бизнес, усть-луга, балтийское море, владивосток, леонид михельсон, новатэк, вэф