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"Новатэк" не будет останавливать инвестиции несмотря на санкции
"Новатэк" не будет останавливать инвестиции несмотря на санкции - 03.09.2026, ПРАЙМ
"Новатэк" не будет останавливать инвестиции несмотря на санкции
"Новатэк" не будет останавливать инвестиции несмотря на санкции, заявил журналистам глава компании Леонид Михельсон в кулуарах Восточного экономического форума. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T13:10+0300
2026-09-03T13:10+0300
2026-09-03T13:10+0300
бизнес
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леонид михельсон
новатэк
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. "Новатэк" не будет останавливать инвестиции несмотря на санкции, заявил журналистам глава компании Леонид Михельсон в кулуарах Восточного экономического форума.
"Самое главное - не останавливать инвестиции. Мы их не будем останавливать", - сказал он, отвечая на вопрос, как удается реализовывать проекты в условиях санкций.
На вопрос об источнике финансирования, Михельсон сказал, что они "в кармане, отсюда достаем".
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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Бизнес, Владивосток, Леонид Михельсон, Новатэк, ВЭФ
"Новатэк" не будет останавливать инвестиции несмотря на санкции
Михельсон: "Новатэк" не будет останавливать инвестиции несмотря на санкции
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. "Новатэк" не будет останавливать инвестиции несмотря на санкции, заявил журналистам глава компании Леонид Михельсон в кулуарах Восточного экономического форума.
"Самое главное - не останавливать инвестиции. Мы их не будем останавливать", - сказал он, отвечая на вопрос, как удается реализовывать проекты в условиях санкций.
На вопрос об источнике финансирования, Михельсон сказал, что они "в кармане, отсюда достаем".
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.