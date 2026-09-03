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"Новатэк" не будет останавливать инвестиции несмотря на санкции - 03.09.2026, ПРАЙМ
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"Новатэк" не будет останавливать инвестиции несмотря на санкции
"Новатэк" не будет останавливать инвестиции несмотря на санкции - 03.09.2026, ПРАЙМ
"Новатэк" не будет останавливать инвестиции несмотря на санкции
"Новатэк" не будет останавливать инвестиции несмотря на санкции, заявил журналистам глава компании Леонид Михельсон в кулуарах Восточного экономического форума. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T13:10+0300
2026-09-03T13:10+0300
бизнес
владивосток
леонид михельсон
новатэк
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. "Новатэк" не будет останавливать инвестиции несмотря на санкции, заявил журналистам глава компании Леонид Михельсон в кулуарах Восточного экономического форума. "Самое главное - не останавливать инвестиции. Мы их не будем останавливать", - сказал он, отвечая на вопрос, как удается реализовывать проекты в условиях санкций. На вопрос об источнике финансирования, Михельсон сказал, что они "в кармане, отсюда достаем". Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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192
40
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бизнес, владивосток, леонид михельсон, новатэк, вэф
Бизнес, Владивосток, Леонид Михельсон, Новатэк, ВЭФ
13:10 03.09.2026
 
"Новатэк" не будет останавливать инвестиции несмотря на санкции

Михельсон: "Новатэк" не будет останавливать инвестиции несмотря на санкции

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. "Новатэк" не будет останавливать инвестиции несмотря на санкции, заявил журналистам глава компании Леонид Михельсон в кулуарах Восточного экономического форума.
"Самое главное - не останавливать инвестиции. Мы их не будем останавливать", - сказал он, отвечая на вопрос, как удается реализовывать проекты в условиях санкций.
На вопрос об источнике финансирования, Михельсон сказал, что они "в кармане, отсюда достаем".
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
БизнесВладивостокЛеонид МихельсонНоватэкВЭФ
 
 
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