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"Новатэк" не будет останавливать инвестиции несмотря на санкции

"Новатэк" не будет останавливать инвестиции несмотря на санкции - 03.09.2026, ПРАЙМ

"Новатэк" не будет останавливать инвестиции несмотря на санкции

"Новатэк" не будет останавливать инвестиции несмотря на санкции, заявил журналистам глава компании Леонид Михельсон в кулуарах Восточного экономического форума. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T13:10+0300

2026-09-03T13:10+0300

2026-09-03T13:10+0300

бизнес

владивосток

леонид михельсон

новатэк

вэф

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. "Новатэк" не будет останавливать инвестиции несмотря на санкции, заявил журналистам глава компании Леонид Михельсон в кулуарах Восточного экономического форума. "Самое главное - не останавливать инвестиции. Мы их не будем останавливать", - сказал он, отвечая на вопрос, как удается реализовывать проекты в условиях санкций. На вопрос об источнике финансирования, Михельсон сказал, что они "в кармане, отсюда достаем". Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, владивосток, леонид михельсон, новатэк, вэф