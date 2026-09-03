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В Новосибирске утвердили новую генеральную схему развития метро

В Новосибирске утвердили новую генеральную схему развития метро - 03.09.2026, ПРАЙМ

В Новосибирске утвердили новую генеральную схему развития метро

Власти утвердили новую генеральную схему развития Новосибирского метрополитена, первый из 14 этапов включает строительство двух станций и метродепо, сообщил мэр | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T12:03+0300

2026-09-03T12:03+0300

2026-09-03T12:03+0300

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НОВОСИБИРСК, 3 сен – ПРАЙМ. Власти утвердили новую генеральную схему развития Новосибирского метрополитена, первый из 14 этапов включает строительство двух станций и метродепо, сообщил мэр Максим Кудрявцев. "Утверждена генеральная схема развития метро, разбитая на 14 этапов. Первый включает продление Дзержинской ветки на две станции — "Гусинобродскую" и "Молодежную" со строительством метродепо "Волочаевское", - написал градоначальник в своем канале в "Максе". Он отметил, что стоимость строительства составляет десятки миллиардов рублей. Модель финансирования городские власти планируют разрабатывать при поддержке депутатов Госдумы и сенаторов. Разработкой новой генеральной схемы развития Новосибирского метрополитена занимался белорусский "Минскметропроект". В последнее время генсхема проходила различные согласования в профильных структурах Новосибирска и области. Также готовится документация для строительства второго перегонного тоннеля между действующими станциями "Березовая Роща" и "Золотая Нива". Новосибирская подземка - единственный действующий метрополитен в России, находящийся за Уралом. В его составе две линии (Ленинская и Дзержинская) из 14 станций, последняя из которых - "Спортивная" - была введена в строй 5 сентября 2025 года. В 2025 году метрополитен перевез 81,6 миллиона пассажиров.

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бизнес, новосибирск, госдума