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В НРА оценили комиссионные потери банков из-за цифрового рубля

В НРА оценили комиссионные потери банков из-за цифрового рубля - 03.09.2026, ПРАЙМ

В НРА оценили комиссионные потери банков из-за цифрового рубля

Внедрение цифрового рубля может привести к сокращению эквайринговых комиссий банков на сумму более 100 миллиардов рублей ежегодно, говорится в аналитическом... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T12:21+0300

2026-09-03T12:21+0300

2026-09-03T13:38+0300

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Внедрение цифрового рубля может привести к сокращению эквайринговых комиссий банков на сумму более 100 миллиардов рублей ежегодно, говорится в аналитическом обзоре Национального рейтингового агентства (НРА). Цифровой рубль – это новая форма российской национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Открыть цифровой кошелек с 1 сентября можно в 12 крупнейших российских банках. У торговых компаний, юридических клиентов этих банков, чья годовая выручка превышает 120 миллионов рублей, появилась обязанность принимать оплату цифровыми рублями. Для граждан использование цифрового рубля добровольное. На втором этапе, который начнется в сентябре 2027 года, к системе цифрового рубля подключаться банки с универсальной лицензией, а также их корпоративные клиенты с годовой выручкой от 30 миллионов рублей. А финальный этап, когда к платформе должны присоединиться все остальные банки и торговые точки с выручкой от 20 миллионов рублей, намечен на сентябрь 2028 года. "Внедрение ЦР окажет давление на комиссионный доход кредитных организаций через сокращение эквайринговых операций. Несмотря на то, что банки смогут частично компенсировать выпадающие доходы получением платежей от оператора системы, снижение может составить более 100 миллиардов рублей ежегодно", - указывают в НРА. При этом из обзора следует, что такой уровень потерь прогнозируется при достижении цифровым рублем доли в безналичных расчетах 5–14%, это предусматривает консервативный сценарий развития цифрового рубля. Всего НРА приводит три сценария, помимо консервативного, базовый и оптимистичный. Согласно им, на горизонте пяти-семи лет на долю новой формы нацвалюты придется 5–30% безналичных расчетов, при этом наиболее реалистичным эксперты считают базовый сценарий (доля 15–24%). Кроме того, эксперты оценили стоимость внедрения и интеграции цифрового рубля в банковские системы - в среднем от 100 до 300 миллионов рублей на один банк "с ежегодным обслуживанием до 40% от первоначальных инвестиций". "Небольшие и региональные банки попадают в зону повышенного риска: им потребуются готовые "коробочные" решения или партнерские модели, чтобы окупить инвестиции", - указывают в НРА. Там также добавили, что установленный лимит пополнения кошелька для граждан (300 тысяч рублей в месяц) призван сдержать потенциальный отток средств из банков. Тем не менее за пять лет пассивы могут сократиться не менее чем на 10%, что увеличит стоимость фондирования и будет оказывать давление на процентную маржу, считают эксперты. Ключевой задачей для кредитных организаций, полагают в НРА, является не просто подключиться к платформе, а встроить цифровой рубль в свои продукты и бизнес-процессы. Это позволит сохранить клиентов и частично компенсировать падение комиссий. Крупные банки получат дополнительный эффект за счет смарт-контрактов, сокращающих затраты на проведение регулярных транзакций, и казначейских решений для бюджетных расчетов. В перспективе авторы обзора не исключили дальнейшего расширения возможностей использования цифрового рубля, в том числе в сберегательных продуктах и получении кешбэка по операциям с этой формой нацвалюты.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, технологии, банки, нра