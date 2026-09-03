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Nvidia приобретет платформу машинного обучения Hugging Face
Nvidia приобретет платформу машинного обучения Hugging Face - 03.09.2026, ПРАЙМ
Nvidia приобретет платформу машинного обучения Hugging Face
Разработчик графических процессоров Nvidia приобретет платформу машинного обучения Hugging Face почти за 13 миллиардов долларов, сообщил генеральный директор... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T15:55+0300
2026-09-03T15:55+0300
2026-09-03T15:55+0300
технологии
бизнес
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калифорния
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Разработчик графических процессоров Nvidia приобретет платформу машинного обучения Hugging Face почти за 13 миллиардов долларов, сообщил генеральный директор Nvidia Дженсен Хуан.
"Я рад объявить, что компания Nvidia согласилась приобрести Hugging Face за 12 930 000 000 долларов. Вместе мы будем развивать платформу Hugging Face, укреплять ее инфраструктуру и расширять доступ к ИИ для разработчиков и организаций по всему миру", - приводятся в релизе Nvidia слова Хуана.
Глава Nvidia отметил, что Hugging Face останется открытой платформой для всей экосистемы искусственного интеллекта. Разработчики будут сами выбирать нужные им модели, облачные сервисы и поставщиков услуг, а также вычислительные платформы. Для разработки или развертывания через Hugging Face не понадобятся вычислительные ресурсы Nvidia, добавил он.
Hugging Face - открытая платформа машинного обучения для хранения моделей нейросетей, датасетов и других материалов, связанных с ИИ. Компания основана в 2016 году. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке.
Nvidia была основана в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.
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технологии, бизнес, нью-йорк, калифорния, nvidia
Технологии, Бизнес, Нью-Йорк, Калифорния, Nvidia
Nvidia приобретет платформу машинного обучения Hugging Face
Nvidia приобретет платформу машинного обучения Hugging Face почти за $13 миллиардов
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Разработчик графических процессоров Nvidia приобретет платформу машинного обучения Hugging Face почти за 13 миллиардов долларов, сообщил генеральный директор Nvidia Дженсен Хуан.
"Я рад объявить, что компания Nvidia согласилась приобрести Hugging Face за 12 930 000 000 долларов. Вместе мы будем развивать платформу Hugging Face, укреплять ее инфраструктуру и расширять доступ к ИИ для разработчиков и организаций по всему миру", - приводятся в релизе Nvidia слова Хуана.
Глава Nvidia отметил, что Hugging Face останется открытой платформой для всей экосистемы искусственного интеллекта. Разработчики будут сами выбирать нужные им модели, облачные сервисы и поставщиков услуг, а также вычислительные платформы. Для разработки или развертывания через Hugging Face не понадобятся вычислительные ресурсы Nvidia, добавил он.
Hugging Face - открытая платформа машинного обучения для хранения моделей нейросетей, датасетов и других материалов, связанных с ИИ. Компания основана в 2016 году. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке.
Nvidia была основана в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.