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Объем нового бизнеса российских лизинговых компаний вырос на 5%

Объем нового бизнеса российских лизинговых компаний вырос на 5% - 03.09.2026, ПРАЙМ

Объем нового бизнеса российских лизинговых компаний вырос на 5%

Объем нового бизнеса российских лизинговых компаний по итогам первого полугодия 2026 года вырос на 5% после рекордного падения годом ранее и составил 853... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T00:16+0300

2026-09-03T00:16+0300

2026-09-03T00:16+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Объем нового бизнеса российских лизинговых компаний по итогам первого полугодия 2026 года вырос на 5% после рекордного падения годом ранее и составил 853 миллиарда рублей, говорится в исследовании аналитического агентства "Эксперт РА", которое есть у РИА Новости. Понятие "новый бизнес" - одно из ключевых показателей в лизинге, оно означает стоимость переданных в лизинг предпринимателям автотранспорта и техники с НДС. "Объем нового бизнеса за первое полугодие 2026-го составил 853 млрд рублей, показав небольшой рост относительно первой половины прошлого года (+5%). Смягчение денежно-кредитной политики способствовало переходу динамики нового бизнеса в положительную зону после сильного снижения в 2025 году", - говорится в исследовании. Так, в первом полугодии 2025 года объем нового бизнеса отечественных лизинговых компаний составил 813 миллиардов рублей, показав рекордное падение на 45%. В исследовании говорится, что объем лизингового портфеля продолжает сокращение, начавшееся в первом полугодии прошлого года. Так, за период с 1 июля 2025 года по 1 июля 2026 года он снизился с 12,3 до 11,3 триллиона рублей (-8%), что является следствием рекордного сжатия лизингового рынка в прошлом году. Объем нового бизнеса в корпоративных сегментах в отчетном периоде остался на прошлогоднем уровне - снижение составило всего около 1%. Основная доля в корпоративных сегментах приходится на железнодорожную технику (85%), которая показала небольшой прирост (+3%) к январю-июню 2025 года. "Максимальное снижение среди корпоративных сегментов показал авиационный транспорт (3% в структуре корпоративных сегментов), новый бизнес с которым просел на 76%. ...На недвижимость и водные суда в структуре корпоративных сегментов приходится 6% и 5% соответственно, оба сегмента показали снижение объемов нового бизнеса: недвижимость – на 18%, водные суда – на 11%", - говорится в исследовании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия