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Челябинская область и Афганистан обсудили сотрудничество - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Челябинская область и Афганистан обсудили сотрудничество
Челябинская область и Афганистан обсудили сотрудничество - 03.09.2026, ПРАЙМ
Челябинская область и Афганистан обсудили сотрудничество
Делегация Челябинской области во главе с главой управления международного сотрудничества  регионального министерства международного и межрегионального... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T10:50+0300
2026-09-03T10:50+0300
мировая экономика
газ
челябинская область
афганистан
челябинск
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Делегация Челябинской области во главе с главой управления международного сотрудничества  регионального министерства международного и межрегионального сотрудничества Никитой Корниенко обсудила в Кабуле торгово-экономическое сотрудничество с главой минпромторга Афганистана Нуруддином Азизи, сообщает пресс-служба афганского министерства. "Делегация Челябинской области Российской Федерации во главе с руководителем управления международного сотрудничества министерства международного и межрегионального сотрудничества региона Никитой Корниенко обсудила в Кабуле пути расширения торгово-экономического сотрудничества с министром промышленности и торговли Афганистана Нуруддином Азизи. Стороны уделили основное внимание укреплению экономических связей, налаживанию взаимодействия между предпринимателями двух стран, наращиванию экспорта афганских товаров в Челябинскую область, закупкам российской техники и современных технологий, а также развитию сотрудничества в банковской сфере", - говорится в сообщении. В ходе встречи Азизи подчеркнул необходимость увеличения объемов афганского экспорта в Россию и заявил о готовности Афганистана создать распределительный центр для российских товаров, а также открыть торговую площадку для афганской продукции в Челябинске. Корниенко поддержал идею расширения торгового партнерства и пригласил делегацию Афганистана, в том числе представителей частного сектора, посетить Челябинскую область для укрепления деловых контактов, отмечает пресс-служба. В афганском минпромторге отметили, что стороны оценили встречу как продуктивную и подтвердили намерение продолжать работу по развитию двусторонних торгово-экономических отношений.
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мировая экономика, газ, челябинская область, афганистан, челябинск
Мировая экономика, Газ, Челябинская область, АФГАНИСТАН, Челябинск
10:50 03.09.2026
 
Челябинская область и Афганистан обсудили сотрудничество

Челябинская область обсудила с главой минпромторга Афганистана расширение сотрудничества

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Делегация Челябинской области во главе с главой управления международного сотрудничества  регионального министерства международного и межрегионального сотрудничества Никитой Корниенко обсудила в Кабуле торгово-экономическое сотрудничество с главой минпромторга Афганистана Нуруддином Азизи, сообщает пресс-служба афганского министерства.
"Делегация Челябинской области Российской Федерации во главе с руководителем управления международного сотрудничества министерства международного и межрегионального сотрудничества региона Никитой Корниенко обсудила в Кабуле пути расширения торгово-экономического сотрудничества с министром промышленности и торговли Афганистана Нуруддином Азизи. Стороны уделили основное внимание укреплению экономических связей, налаживанию взаимодействия между предпринимателями двух стран, наращиванию экспорта афганских товаров в Челябинскую область, закупкам российской техники и современных технологий, а также развитию сотрудничества в банковской сфере", - говорится в сообщении.
В ходе встречи Азизи подчеркнул необходимость увеличения объемов афганского экспорта в Россию и заявил о готовности Афганистана создать распределительный центр для российских товаров, а также открыть торговую площадку для афганской продукции в Челябинске.
Корниенко поддержал идею расширения торгового партнерства и пригласил делегацию Афганистана, в том числе представителей частного сектора, посетить Челябинскую область для укрепления деловых контактов, отмечает пресс-служба.
В афганском минпромторге отметили, что стороны оценили встречу как продуктивную и подтвердили намерение продолжать работу по развитию двусторонних торгово-экономических отношений.
 
Мировая экономикаГазЧелябинская областьАФГАНИСТАНЧелябинск
 
 
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