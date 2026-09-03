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В Волгоградской области оштрафовали экс-помощника капитана судна за аварию - 03.09.2026, ПРАЙМ
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В Волгоградской области оштрафовали экс-помощника капитана судна за аварию
В Волгоградской области оштрафовали экс-помощника капитана судна за аварию - 03.09.2026, ПРАЙМ
В Волгоградской области оштрафовали экс-помощника капитана судна за аварию
Суд оштрафовал на 110 тысяч рублей бывшего старшего помощника капитана судна, допустившего столкновение трех теплоходов в акватории Цимлянского водохранилища в... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T12:34+0300
2026-09-03T13:42+0300
общество
россия
волгоградская область
ск рф
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ВОЛГОГРАД, 3 сен – ПРАЙМ. Суд оштрафовал на 110 тысяч рублей бывшего старшего помощника капитана судна, допустившего столкновение трех теплоходов в акватории Цимлянского водохранилища в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в Южной транспортной прокуратуре. Как информировали в июле в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, старший помощник капитана, управляя теплоходом на Цимлянском водохранилище, допустил столкновение с двумя теплоходами. Три судна получили повреждения, судовладельцам нанесен ущерб на сумму более 4,2 миллиона рублей. "Он признан виновным по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, в силу занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба)… Судом виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей", - сообщили в прокуратуре.
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общество , россия, волгоградская область, ск рф
Общество , РОССИЯ, Волгоградская область, СК РФ
12:34 03.09.2026 (обновлено: 13:42 03.09.2026)
 
В Волгоградской области оштрафовали экс-помощника капитана судна за аварию

Экс-помощника капитана оштрафовали за аварию с тремя теплоходами в Волгоградской области

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ВОЛГОГРАД, 3 сен – ПРАЙМ. Суд оштрафовал на 110 тысяч рублей бывшего старшего помощника капитана судна, допустившего столкновение трех теплоходов в акватории Цимлянского водохранилища в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в Южной транспортной прокуратуре.
Как информировали в июле в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, старший помощник капитана, управляя теплоходом на Цимлянском водохранилище, допустил столкновение с двумя теплоходами. Три судна получили повреждения, судовладельцам нанесен ущерб на сумму более 4,2 миллиона рублей.
"Он признан виновным по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, в силу занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба)… Судом виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей", - сообщили в прокуратуре.
 
ОбществоРОССИЯВолгоградская областьСК РФ
 
 
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