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В Волгоградской области оштрафовали экс-помощника капитана судна за аварию

В Волгоградской области оштрафовали экс-помощника капитана судна за аварию - 03.09.2026, ПРАЙМ

В Волгоградской области оштрафовали экс-помощника капитана судна за аварию

Суд оштрафовал на 110 тысяч рублей бывшего старшего помощника капитана судна, допустившего столкновение трех теплоходов в акватории Цимлянского водохранилища в... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T12:34+0300

2026-09-03T12:34+0300

2026-09-03T13:42+0300

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ВОЛГОГРАД, 3 сен – ПРАЙМ. Суд оштрафовал на 110 тысяч рублей бывшего старшего помощника капитана судна, допустившего столкновение трех теплоходов в акватории Цимлянского водохранилища в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в Южной транспортной прокуратуре. Как информировали в июле в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, старший помощник капитана, управляя теплоходом на Цимлянском водохранилище, допустил столкновение с двумя теплоходами. Три судна получили повреждения, судовладельцам нанесен ущерб на сумму более 4,2 миллиона рублей. "Он признан виновным по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, в силу занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба)… Судом виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей", - сообщили в прокуратуре.

волгоградская область

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