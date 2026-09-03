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"Дом.РФ" профинансирует проекты в мастер-планах Дальнего Востока - 03.09.2026, ПРАЙМ
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"Дом.РФ" профинансирует проекты в мастер-планах Дальнего Востока
"Дом.РФ" профинансирует проекты в мастер-планах Дальнего Востока - 03.09.2026, ПРАЙМ
"Дом.РФ" профинансирует проекты в мастер-планах Дальнего Востока
"Дом.РФ" впервые выпустит инфраструктурные облигации под объекты, включенные в мастер-планы дальневосточных городов, сообщила пресс-служба компании. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T12:34+0300
2026-09-03T13:41+0300
недвижимость
финансы
арктика
благовещенск
якутия
дом.рф
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. "Дом.РФ" впервые выпустит инфраструктурные облигации под объекты, включенные в мастер-планы дальневосточных городов, сообщила пресс-служба компании. Пилотную программу дальневосточных облигаций "Дом.РФ" разрабатывает совместно с Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. "Дом.РФ" впервые выпустит инфраструктурные облигации под объекты, включенные в мастер-планы дальневосточных городов. Планируемый объем поддержки по программе составит до 100 миллиардов рублей", - отмечается в сообщении. В нем указывается, что первыми в рамках новой программы "Дом.РФ " может поддержать проекты создания многофункционального общественного центра в Благовещенске и строительство газовой котельной для обеспечения Жатайской судоверфи в Якутии. Суммарный объем займа "Дом.РФ" по ним составит 15,7 миллиарда рублей.
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недвижимость, финансы, арктика, благовещенск, якутия, дом.рф
Недвижимость, Финансы, АРКТИКА, Благовещенск, ЯКУТИЯ, Дом.РФ
12:34 03.09.2026 (обновлено: 13:41 03.09.2026)
 
"Дом.РФ" профинансирует проекты в мастер-планах Дальнего Востока

"Дом.РФ" впервые выпустит инфраструктурные облигации под объекты дальневосточных городов

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. "Дом.РФ" впервые выпустит инфраструктурные облигации под объекты, включенные в мастер-планы дальневосточных городов, сообщила пресс-служба компании.
Пилотную программу дальневосточных облигаций "Дом.РФ" разрабатывает совместно с Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.
"Дом.РФ" впервые выпустит инфраструктурные облигации под объекты, включенные в мастер-планы дальневосточных городов. Планируемый объем поддержки по программе составит до 100 миллиардов рублей", - отмечается в сообщении.
В нем указывается, что первыми в рамках новой программы "Дом.РФ " может поддержать проекты создания многофункционального общественного центра в Благовещенске и строительство газовой котельной для обеспечения Жатайской судоверфи в Якутии. Суммарный объем займа "Дом.РФ" по ним составит 15,7 миллиарда рублей.
 
НедвижимостьФинансыАРКТИКАБлаговещенскЯКУТИЯДом.РФ
 
 
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