https://1prime.ru/20260903/obligatsii-872985074.html

"Дом.РФ" профинансирует проекты в мастер-планах Дальнего Востока

"Дом.РФ" профинансирует проекты в мастер-планах Дальнего Востока - 03.09.2026, ПРАЙМ

"Дом.РФ" профинансирует проекты в мастер-планах Дальнего Востока

"Дом.РФ" впервые выпустит инфраструктурные облигации под объекты, включенные в мастер-планы дальневосточных городов, сообщила пресс-служба компании. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T12:34+0300

2026-09-03T12:34+0300

2026-09-03T13:41+0300

недвижимость

финансы

арктика

благовещенск

якутия

дом.рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872985074.jpg?1788432117

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. "Дом.РФ" впервые выпустит инфраструктурные облигации под объекты, включенные в мастер-планы дальневосточных городов, сообщила пресс-служба компании. Пилотную программу дальневосточных облигаций "Дом.РФ" разрабатывает совместно с Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. "Дом.РФ" впервые выпустит инфраструктурные облигации под объекты, включенные в мастер-планы дальневосточных городов. Планируемый объем поддержки по программе составит до 100 миллиардов рублей", - отмечается в сообщении. В нем указывается, что первыми в рамках новой программы "Дом.РФ " может поддержать проекты создания многофункционального общественного центра в Благовещенске и строительство газовой котельной для обеспечения Жатайской судоверфи в Якутии. Суммарный объем займа "Дом.РФ" по ним составит 15,7 миллиарда рублей.

арктика

благовещенск

якутия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, финансы, арктика, благовещенск, якутия, дом.рф