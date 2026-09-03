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Торговый оборот США и Китая в июле вырос на 5,9%
Торговый оборот США и Китая в июле вырос на 5,9% - 03.09.2026, ПРАЙМ
Торговый оборот США и Китая в июле вырос на 5,9%
Торговый оборот США и Китая за июль увеличился на 5,9% по сравнению с июнем - до 36,78 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американской таможни, которые... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T16:04+0300
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Торговый оборот США и Китая за июль увеличился на 5,9% по сравнению с июнем - до 36,78 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американской таможни, которые проанализировало РИА Новости.
Так, США за июль увеличили импорт товаров из Китая на 7,6% - до 27,07 миллиарда долларов. Поставки товаров из США на китайский рынок выросли на 1,5% - до 9,71 миллиарда долларов.
В результате торговый дефицит США в отношениях с Китаем в июле увеличился на 11,4% - до 17,36 миллиарда долларов.
В конце октября прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане. По ее итогам стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год.
В частности, США снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57%, за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%. Кроме того, лидер КНР разрешил закупку американской сельхозпродукции.
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мировая экономика, россия, сша, китай, кнр, си цзиньпин, дональд трамп
Мировая экономика, РОССИЯ, США, КИТАЙ, КНР, Си Цзиньпин, Дональд Трамп
Торговый оборот США и Китая в июле вырос на 5,9%
Торговый оборот США и Китая за июль вырос на 5,9%, до 36,78 миллиарда долларов
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Торговый оборот США и Китая за июль увеличился на 5,9% по сравнению с июнем - до 36,78 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американской таможни, которые проанализировало РИА Новости.
Так, США за июль увеличили импорт товаров из Китая на 7,6% - до 27,07 миллиарда долларов. Поставки товаров из США на китайский рынок выросли на 1,5% - до 9,71 миллиарда долларов.
В результате торговый дефицит США в отношениях с Китаем в июле увеличился на 11,4% - до 17,36 миллиарда долларов.
В конце октября прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане. По ее итогам стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год.
В частности, США снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57%, за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%. Кроме того, лидер КНР разрешил закупку американской сельхозпродукции.