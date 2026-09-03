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Торговый оборот США и Евросоюза в июле сократился на 3,1% - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Торговый оборот США и Евросоюза в июле сократился на 3,1%
Торговый оборот США и Евросоюза в июле сократился на 3,1% - 03.09.2026, ПРАЙМ
Торговый оборот США и Евросоюза в июле сократился на 3,1%
Торговый оборот США и Евросоюза в июле сократился на 3,1% по сравнению с июнем - до 84,14 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американской статслужбы,... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T16:10+0300
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Торговый оборот США и Евросоюза в июле сократился на 3,1% по сравнению с июнем - до 84,14 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американской статслужбы, которые проанализировало РИА Новости. Так, США сократили импорт товаров из ЕС в июле на 2,8% к июню - до 47,62 миллиарда долларов. Экспорт также снизился в месячном выражении - на 3,5%, до 36,52 миллиарда долларов. В результате дефицит торгового баланса Штатов в торговле с Евросоюзом в июле сократился на 0,4% и составил 11,11 миллиарда долларов.
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мировая экономика, сша, ес
Мировая экономика, США, ЕС
16:10 03.09.2026
 
Торговый оборот США и Евросоюза в июле сократился на 3,1%

Торговый оборот США и Евросоюза в июле сократился на 3,1% - до 84,14 миллиарда долларов

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Торговый оборот США и Евросоюза в июле сократился на 3,1% по сравнению с июнем - до 84,14 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американской статслужбы, которые проанализировало РИА Новости.
Так, США сократили импорт товаров из ЕС в июле на 2,8% к июню - до 47,62 миллиарда долларов. Экспорт также снизился в месячном выражении - на 3,5%, до 36,52 миллиарда долларов.
В результате дефицит торгового баланса Штатов в торговле с Евросоюзом в июле сократился на 0,4% и составил 11,11 миллиарда долларов.
 
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