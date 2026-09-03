https://1prime.ru/20260903/obstanovka-872988160.html

На российско-польской границе нормализовалась обстановка

На российско-польской границе нормализовалась обстановка - 03.09.2026, ПРАЙМ

На российско-польской границе нормализовалась обстановка

Обстановка в Калининградской области на российско-польской границе нормализовалась, очередей нет в обоих направлениях, все посты работают в штатном режиме,... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T13:22+0300

2026-09-03T13:22+0300

2026-09-03T13:22+0300

россия

германия

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КАЛИНИНГРАД, 3 сен – ПРАЙМ. Обстановка в Калининградской области на российско-польской границе нормализовалась, очередей нет в обоих направлениях, все посты работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной таможни. Как ранее сообщали РИА Новости в пресс-службе областной таможни, в июле и августе из-за усиления режима проверок польской таможни время ожидания на въезд в Россию в некоторые дни составляло около 30 часов. "Ситуация на российско-польском участке границы полностью нормализована. Движение свободное в обоих направлениях. Посты работают стабильно в штатном режиме", - сказали в пресс-службе. Собеседница агентства отметила, что новый напряженный этап в работе таможенных и пограничных постов начнется в декабре. "Теперь декабрь ждем напряженный. Едут в основном русскоязычные жители Германии, у всех каникулы в разных землях начинаются по-разному. Едут на Новый год и Рождество", - добавили в пресс-службе.

германия

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