https://1prime.ru/20260903/opros-872959228.html

Опрос показал, как россияне избегают конфликтов в офисе

Опрос показал, как россияне избегают конфликтов в офисе - 03.09.2026, ПРАЙМ

Опрос показал, как россияне избегают конфликтов в офисе

Большинству работающих россиян за последний год удавалось избегать конфликтов в офисе, попадал в такие ситуации лишь каждый пятый, рассказали РИА Новости в... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T04:36+0300

2026-09-03T04:36+0300

2026-09-03T04:36+0300

общество

superjob

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Большинству работающих россиян за последний год удавалось избегать конфликтов в офисе, попадал в такие ситуации лишь каждый пятый, рассказали РИА Новости в SuperJob. "Большинству россиян в течение последнего года удавалось избегать конфликтных ситуаций на работе. Доля тех, кто ни разу не ссорился с коллегами, составила 69%. О конфликтах рассказал каждый пятый: 4% назвали себя инициаторами, 16% - коллег", - показало исследование на основе опроса 1600 респондентов. О мирном сосуществовании с начальством сообщают 74% опрошенных. Случались споры опять же у каждого пятого: 4% признались, что сами являются зачинщиками конфликтных ситуаций, а 15% обвинили руководство. При этом мужчины конфликтуют чаще женщин: 7% представителей сильного пола инициировали ссоры с коллегами (среди россиянок таких 1%), еще 6% - с руководством (среди женщин - 3%). Молодежь чаще тех, кто старше, называет себя инициаторами ссор с коллегами (5%) и начальством (6%). Россияне с высшим образованием чаще затевали конфликты с коллегами (3%), россияне со средним профессиональным - с руководством (6%). Без привлечения третьих сторон, как и в аналогичном опросе два года назад, удается урегулировать ссоры с коллегами почти каждому второму (46%). Доля неразрешенных конфликтов с сослуживцами выросла до 30% (+5 процентных пунктов). Разногласия с руководством самостоятельно стали разрешаться реже - 43% против 47% в 2024 году. Для сравнения, с подчиненными у руководителей ситуация заметно лучше: 78% таких споров гасятся без вмешательства (против 70% два года назад), а доля затянувшихся конфликтов снизилась с 19 до 11%. Наиболее болезненный вопрос - последствия серьезных размолвок. Из-за конфликта, начатого сослуживцем, уволились 15% опрошенных. Среди тех, кто начал спор с руководством, - 38%. Среди тех, кто стал объектом нападок со стороны начальства, - 25%. За два года большее число россиян сформировали четкое мнение о том, какой линии поведения следует придерживаться в трудовых спорах: стало больше как тех, кто советует увольняться (42%, +6 процентных пунктов), так и тех, кто рекомендует не горячиться (38%, + 8 процентных пунктов). Чем моложе респонденты, тем категоричнее их позиция: каждый второй россиянин до 35 лет твердо уверен, что в случае конфликта с руководством работу нужно бросать.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , superjob