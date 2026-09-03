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Опрос: более трети молодых россиян выбирают работу по хорошим отзывам

Опрос: более трети молодых россиян выбирают работу по хорошим отзывам - 03.09.2026, ПРАЙМ

Опрос: более трети молодых россиян выбирают работу по хорошим отзывам

Более трети молодых работающих россиян выбирают работу по хорошим отзывам, также в число ключевых факторов выбора входят низкая текучесть кадров и активность... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T18:46+0300

2026-09-03T18:46+0300

2026-09-03T18:46+0300

бизнес

общество

россия

авито работа

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873006783.jpg?1788450372

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Более трети молодых работающих россиян выбирают работу по хорошим отзывам, также в число ключевых факторов выбора входят низкая текучесть кадров и активность работодателя в соцсетях, рассказали РИА Новости в компании "Авито Работа". "Треть работающих россиян в возрасте 18-24 лет (34%) считают хорошие отзывы о компании как работодателе главным признаком сильного HR-бренда. Помимо хороших отзывов, в число ключевых признаков вошли низкая текучесть кадров, а также активность работодателя в соцсетях - регулярное обновление контента, количество подписчиков и реакций аудитории", - говорится в исследовании компании, в котором приняли участие более 1 тысячи человек. Отмечается, что при оценке потенциального работодателя молодые специалисты также обращают внимание на отношения внутри компании. Так, почти треть опрошенных оценивают коммуникацию между руководителями и сотрудниками, четверть - атмосферу в офисе, коллектив и корпоративную культуру. Еще 23% обращают внимание на социальную ответственность бизнеса, включая экологические и социальные инициативы, а 22% - на репутацию компании и ее присутствие в рейтингах. При выборе работы для молодых специалистов значимы и другие факторы: так, почти половина респондентов назвали крайне важным размер дохода, включая зарплату и премии, а 33% обращают внимание на удобный график и формат занятости. Для 22% важен баланс работы и личной жизни, а для 19% - возможность профессионального роста и обучения. Большинство работающих в штате компаний молодых специалистов удовлетворены своей текущей работой. При этом большой вклад в удовлетворенность вносят не только доход и график, но и качество внутренних коммуникаций в компании: атмосфера в коллективе, прозрачность процессов и уважение к личному времени.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , россия, авито работа