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Опрос: более трети молодых россиян выбирают работу по хорошим отзывам
Опрос: более трети молодых россиян выбирают работу по хорошим отзывам - 03.09.2026, ПРАЙМ
Опрос: более трети молодых россиян выбирают работу по хорошим отзывам
Более трети молодых работающих россиян выбирают работу по хорошим отзывам, также в число ключевых факторов выбора входят низкая текучесть кадров и активность... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T18:46+0300
2026-09-03T18:46+0300
2026-09-03T18:46+0300
бизнес
общество
россия
авито работа
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Более трети молодых работающих россиян выбирают работу по хорошим отзывам, также в число ключевых факторов выбора входят низкая текучесть кадров и активность работодателя в соцсетях, рассказали РИА Новости в компании "Авито Работа".
"Треть работающих россиян в возрасте 18-24 лет (34%) считают хорошие отзывы о компании как работодателе главным признаком сильного HR-бренда. Помимо хороших отзывов, в число ключевых признаков вошли низкая текучесть кадров, а также активность работодателя в соцсетях - регулярное обновление контента, количество подписчиков и реакций аудитории", - говорится в исследовании компании, в котором приняли участие более 1 тысячи человек.
Отмечается, что при оценке потенциального работодателя молодые специалисты также обращают внимание на отношения внутри компании. Так, почти треть опрошенных оценивают коммуникацию между руководителями и сотрудниками, четверть - атмосферу в офисе, коллектив и корпоративную культуру. Еще 23% обращают внимание на социальную ответственность бизнеса, включая экологические и социальные инициативы, а 22% - на репутацию компании и ее присутствие в рейтингах.
При выборе работы для молодых специалистов значимы и другие факторы: так, почти половина респондентов назвали крайне важным размер дохода, включая зарплату и премии, а 33% обращают внимание на удобный график и формат занятости. Для 22% важен баланс работы и личной жизни, а для 19% - возможность профессионального роста и обучения.
Большинство работающих в штате компаний молодых специалистов удовлетворены своей текущей работой. При этом большой вклад в удовлетворенность вносят не только доход и график, но и качество внутренних коммуникаций в компании: атмосфера в коллективе, прозрачность процессов и уважение к личному времени.
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бизнес, общество , россия, авито работа
Бизнес, Общество , РОССИЯ, Авито Работа
Опрос: более трети молодых россиян выбирают работу по хорошим отзывам
"Авито Работа": более трети молодых россиян выбирают работу по хорошим отзывам
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Более трети молодых работающих россиян выбирают работу по хорошим отзывам, также в число ключевых факторов выбора входят низкая текучесть кадров и активность работодателя в соцсетях, рассказали РИА Новости в компании "Авито Работа".
"Треть работающих россиян в возрасте 18-24 лет (34%) считают хорошие отзывы о компании как работодателе главным признаком сильного HR-бренда. Помимо хороших отзывов, в число ключевых признаков вошли низкая текучесть кадров, а также активность работодателя в соцсетях - регулярное обновление контента, количество подписчиков и реакций аудитории", - говорится в исследовании компании, в котором приняли участие более 1 тысячи человек.
Отмечается, что при оценке потенциального работодателя молодые специалисты также обращают внимание на отношения внутри компании. Так, почти треть опрошенных оценивают коммуникацию между руководителями и сотрудниками, четверть - атмосферу в офисе, коллектив и корпоративную культуру. Еще 23% обращают внимание на социальную ответственность бизнеса, включая экологические и социальные инициативы, а 22% - на репутацию компании и ее присутствие в рейтингах.
При выборе работы для молодых специалистов значимы и другие факторы: так, почти половина респондентов назвали крайне важным размер дохода, включая зарплату и премии, а 33% обращают внимание на удобный график и формат занятости. Для 22% важен баланс работы и личной жизни, а для 19% - возможность профессионального роста и обучения.
Большинство работающих в штате компаний молодых специалистов удовлетворены своей текущей работой. При этом большой вклад в удовлетворенность вносят не только доход и график, но и качество внутренних коммуникаций в компании: атмосфера в коллективе, прозрачность процессов и уважение к личному времени.