https://1prime.ru/20260903/overchuk-872964373.html

Переговоры по ЗСТ между ЕАЭС и Индией идут, заявил Оверчук

Переговоры по ЗСТ между ЕАЭС и Индией идут, заявил Оверчук - 03.09.2026, ПРАЙМ

Переговоры по ЗСТ между ЕАЭС и Индией идут, заявил Оверчук

Переговоры по соглашению о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом и Индией идут, заявил вице-премьер Алексей Оверчук. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T07:32+0300

2026-09-03T07:32+0300

2026-09-03T07:32+0300

россия

мировая экономика

индия

владивосток

алексей оверчук

вэф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872964373.jpg?1788409970

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Переговоры по соглашению о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом и Индией идут, заявил вице-премьер Алексей Оверчук. "Переговоры идут", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, на каком этапе находится обсуждение соглашения. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ. Индия и ЕАЭС в конце ноября провели первый раунд переговоров о возможном заключении соглашения о зоне свободной торговли.

индия

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, индия, владивосток, алексей оверчук, вэф