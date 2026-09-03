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Переговоры по ЗСТ между ЕАЭС и Индией идут, заявил Оверчук - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Переговоры по ЗСТ между ЕАЭС и Индией идут, заявил Оверчук
Переговоры по ЗСТ между ЕАЭС и Индией идут, заявил Оверчук - 03.09.2026, ПРАЙМ
Переговоры по ЗСТ между ЕАЭС и Индией идут, заявил Оверчук
Переговоры по соглашению о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом и Индией идут, заявил вице-премьер Алексей Оверчук. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T07:32+0300
2026-09-03T07:32+0300
россия
мировая экономика
индия
владивосток
алексей оверчук
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Переговоры по соглашению о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом и Индией идут, заявил вице-премьер Алексей Оверчук. "Переговоры идут", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, на каком этапе находится обсуждение соглашения. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ. Индия и ЕАЭС в конце ноября провели первый раунд переговоров о возможном заключении соглашения о зоне свободной торговли.
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россия, мировая экономика, индия, владивосток, алексей оверчук, вэф
РОССИЯ, Мировая экономика, ИНДИЯ, Владивосток, Алексей Оверчук, ВЭФ
07:32 03.09.2026
 
Переговоры по ЗСТ между ЕАЭС и Индией идут, заявил Оверчук

Вице-премьер Оверчук: переговоры по соглашению о ЗСТ между ЕАЭС и Индией идут

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Переговоры по соглашению о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом и Индией идут, заявил вице-премьер Алексей Оверчук.
"Переговоры идут", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, на каком этапе находится обсуждение соглашения.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
Индия и ЕАЭС в конце ноября провели первый раунд переговоров о возможном заключении соглашения о зоне свободной торговли.
 
РОССИЯМировая экономикаИНДИЯВладивостокАлексей ОверчукВЭФ
 
 
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