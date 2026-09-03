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Переработка полимеров в ДФО выросла более чем на 20% за три года

Переработка полимеров в ДФО выросла более чем на 20% за три года - 03.09.2026, ПРАЙМ

Переработка полимеров в ДФО выросла более чем на 20% за три года

Переработка полимеров в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) выросла более чем на 20% за последние три года, сообщил член правления - исполнительный... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T05:45+0300

2026-09-03T05:45+0300

2026-09-03T05:45+0300

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Переработка полимеров в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) выросла более чем на 20% за последние три года, сообщил член правления - исполнительный директор компании "Сибур" Павел Ляхович в рамках Восточного экономического форума. "За последние три года вырос спрос на переработку в Дальневосточном федеральном округе более чем на 20%. Переработки стало больше", - сказал он в ходе выступления на сессии "Будущее создается сегодня: векторы развития нефтегазопереработки". По словам Ляховича, повышение на 20% - это рост примерно с 50 тысяч тонн до чуть менее 70 тысяч. Это составляет меньше 2% от общей российской переработки полимеров в размере 4,5 миллионов тонн. Также он отметил, что появление Амурского газохимического комплекса (ГХК) приводит к тому, что в федеральном округе появляются переработчики полимеров. "Эти переработчики уже увеличивают объем местной переработки полимеров примерно на 50%", - добавил он. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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владивосток, сибур, вэф