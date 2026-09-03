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Индекс деловой активности в сфере услуг России вырос до 51,3 пункта - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Индекс деловой активности в сфере услуг России вырос до 51,3 пункта
Индекс деловой активности в сфере услуг России вырос до 51,3 пункта - 03.09.2026, ПРАЙМ
Индекс деловой активности в сфере услуг России вырос до 51,3 пункта
Индекс деловой активности в сфере услуг России в августе вырос до 51,3 пункта с 49 пунктов в июле, говорится в сообщении агентства S&P Global. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T09:18+0300
2026-09-03T09:18+0300
россия
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг России в августе вырос до 51,3 пункта с 49 пунктов в июле, говорится в сообщении агентства S&amp;P Global. "В августе индекс деловой активности в сфере услуг России (S&amp;P Global Russia Services PMI) с поправкой на сезонные колебания вырос до 51,3 пункта по сравнению с 49,0 пункта в июле. Последние данные свидетельствуют об умеренном росте объемов оказания услуг, который прервал пятимесячный период спада. Участники опроса связали этот рост активности с увеличением объема новых заказов", - говорится в сообщении. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
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4.7
96
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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192
40
192
40
россия
РОССИЯ
09:18 03.09.2026
 
Индекс деловой активности в сфере услуг России вырос до 51,3 пункта

S&P Global: индекс деловой активности в сфере услуг России в августе вырос до 51,3 пункта

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг России в августе вырос до 51,3 пункта с 49 пунктов в июле, говорится в сообщении агентства S&P Global.
"В августе индекс деловой активности в сфере услуг России (S&P Global Russia Services PMI) с поправкой на сезонные колебания вырос до 51,3 пункта по сравнению с 49,0 пункта в июле. Последние данные свидетельствуют об умеренном росте объемов оказания услуг, который прервал пятимесячный период спада. Участники опроса связали этот рост активности с увеличением объема новых заказов", - говорится в сообщении.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
 
РОССИЯ
 
 
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