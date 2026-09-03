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В Подмосковье запустили движение по всей Южно-Лыткаринской автодороге
В Подмосковье запустили движение по всей Южно-Лыткаринской автодороге - 03.09.2026, ПРАЙМ
В Подмосковье запустили движение по всей Южно-Лыткаринской автодороге
Движение по всей Южно-Лыткаринской автодороге (ЮЛА) запустили в четверг в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T18:25+0300
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Движение по всей Южно-Лыткаринской автодороге (ЮЛА) запустили в четверг в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Сегодня вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным запустили движение по всей Южно-Лыткаринской автодороге", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Губернатор также отметил, что до конца года специалисты завершат обустройство съездов и благоустройство прилегающей к ЮЛА территории.
По данным пресс-службы губернатора и правительства Московской области, Южно-Лыткаринская автодорога - самый масштабный концессионный проект, реализуемый в Подмосковье. Общая протяженность трассы, которая проходит через четыре округа Подмосковья (Ленинский, Лыткарино, Люберцы и Балашиха) – около 45 километров. В ее составе 10 современных транспортных развязок, 64 новых искусственных сооружения – мостов, путепроводов, которые разгружают трассы и убирают пробки на железнодорожных путях, выездах из населенных пунктов. Магистраль позволит улучшить транспортную доступность для более 3,5 миллиона жителей Москвы и Московской области.
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В Подмосковье запустили движение по всей Южно-Лыткаринской автодороге
Воробьев: движение по всей Южно-Лыткаринской автодороге запустили в Подмосковье
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Движение по всей Южно-Лыткаринской автодороге (ЮЛА) запустили в четверг в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Сегодня вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным запустили движение по всей Южно-Лыткаринской автодороге", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Губернатор также отметил, что до конца года специалисты завершат обустройство съездов и благоустройство прилегающей к ЮЛА территории.
По данным пресс-службы губернатора и правительства Московской области, Южно-Лыткаринская автодорога - самый масштабный концессионный проект, реализуемый в Подмосковье. Общая протяженность трассы, которая проходит через четыре округа Подмосковья (Ленинский, Лыткарино, Люберцы и Балашиха) – около 45 километров. В ее составе 10 современных транспортных развязок, 64 новых искусственных сооружения – мостов, путепроводов, которые разгружают трассы и убирают пробки на железнодорожных путях, выездах из населенных пунктов. Магистраль позволит улучшить транспортную доступность для более 3,5 миллиона жителей Москвы и Московской области.