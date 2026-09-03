https://1prime.ru/20260903/poezd-873008943.html
Первый поезд РЖД получил доступ к терминалу спутниковой связи
Первый поезд РЖД получил доступ к терминалу спутниковой связи - 03.09.2026, ПРАЙМ
Первый поезд РЖД получил доступ к терминалу спутниковой связи
Первый поезд дальнего следования РЖД получил доступ к терминалу спутниковой связи нового поколения "Бюро 1440" (входит в "ИКС Холдинг"), тестирование начнется в | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T20:20+0300
2026-09-03T20:20+0300
2026-09-03T20:20+0300
бизнес
технологии
красноярск
владивосток
ржд
икс холдинг
starlink
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873008943.jpg?1788456003
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Первый поезд дальнего следования РЖД получил доступ к терминалу спутниковой связи нового поколения "Бюро 1440" (входит в "ИКС Холдинг"), тестирование начнется в ближайшее время, рассказал гендиректор "ИКС Холдинга" Алексей Шелобков в рамках ВЭФ-2026.
"Мы охватываем достаточно большие территории, проверяя, как будет работать наш сервис. И также, например, с РЖД мы уже установили первый терминал на поезд дальнего следования. Так что в ближайшие дни-недели апробируем наш сервис", - рассказал он в интервью ИС "Вести".
Шелобков напомнил, что проект в этом году перешел от стадии исследования к стадии разворачивания группировки и тестирования сервиса. "В августе мы в соответствии с нашими планами проводили внутренние тесты и уже начали первые тесты с нашими потребителями – даже с неким опережением графика. Тесты в разных регионах нашей страны – в Красноярске, на юге, на севере", - пояснил он.
По его словам, компания не говорит про ответ Starlink. Речь идет о том, что Россия создает свою собственную спутниковую группировку.
В июне в рамках ПМЭФ "Бюро 1440" и РЖД утвердили "дорожную карту" внедрения высокоскоростного интернета примерно в 400 поездах дальнего следования.
Ранее замгендиректора РЖД Евгений Чаркин сообщал РИА Новости, что компания ожидает, что запуск высокоскоростного интернета во всех поездах в России станет возможен в 2028 году, но все будет зависеть от наличия оборудования.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
красноярск
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, технологии, красноярск, владивосток, ржд, икс холдинг, starlink
Бизнес, Технологии, Красноярск, Владивосток, РЖД, ИКС Холдинг, Starlink
Первый поезд РЖД получил доступ к терминалу спутниковой связи
Первый поезд дальнего следования РЖД получил доступ к терминалу спутниковой связи
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Первый поезд дальнего следования РЖД получил доступ к терминалу спутниковой связи нового поколения "Бюро 1440" (входит в "ИКС Холдинг"), тестирование начнется в ближайшее время, рассказал гендиректор "ИКС Холдинга" Алексей Шелобков в рамках ВЭФ-2026.
"Мы охватываем достаточно большие территории, проверяя, как будет работать наш сервис. И также, например, с РЖД мы уже установили первый терминал на поезд дальнего следования. Так что в ближайшие дни-недели апробируем наш сервис", - рассказал он в интервью ИС "Вести".
Шелобков напомнил, что проект в этом году перешел от стадии исследования к стадии разворачивания группировки и тестирования сервиса. "В августе мы в соответствии с нашими планами проводили внутренние тесты и уже начали первые тесты с нашими потребителями – даже с неким опережением графика. Тесты в разных регионах нашей страны – в Красноярске, на юге, на севере", - пояснил он.
По его словам, компания не говорит про ответ Starlink. Речь идет о том, что Россия создает свою собственную спутниковую группировку.
В июне в рамках ПМЭФ "Бюро 1440" и РЖД утвердили "дорожную карту" внедрения высокоскоростного интернета примерно в 400 поездах дальнего следования.
Ранее замгендиректора РЖД Евгений Чаркин сообщал РИА Новости, что компания ожидает, что запуск высокоскоростного интернета во всех поездах в России станет возможен в 2028 году, но все будет зависеть от наличия оборудования.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.