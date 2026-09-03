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Первый поезд РЖД получил доступ к терминалу спутниковой связи - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Первый поезд РЖД получил доступ к терминалу спутниковой связи
Первый поезд РЖД получил доступ к терминалу спутниковой связи - 03.09.2026, ПРАЙМ
Первый поезд РЖД получил доступ к терминалу спутниковой связи
Первый поезд дальнего следования РЖД получил доступ к терминалу спутниковой связи нового поколения "Бюро 1440" (входит в "ИКС Холдинг"), тестирование начнется в | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T20:20+0300
2026-09-03T20:20+0300
бизнес
технологии
красноярск
владивосток
ржд
икс холдинг
starlink
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Первый поезд дальнего следования РЖД получил доступ к терминалу спутниковой связи нового поколения "Бюро 1440" (входит в "ИКС Холдинг"), тестирование начнется в ближайшее время, рассказал гендиректор "ИКС Холдинга" Алексей Шелобков в рамках ВЭФ-2026. "Мы охватываем достаточно большие территории, проверяя, как будет работать наш сервис. И также, например, с РЖД мы уже установили первый терминал на поезд дальнего следования. Так что в ближайшие дни-недели апробируем наш сервис", - рассказал он в интервью ИС "Вести". Шелобков напомнил, что проект в этом году перешел от стадии исследования к стадии разворачивания группировки и тестирования сервиса. "В августе мы в соответствии с нашими планами проводили внутренние тесты и уже начали первые тесты с нашими потребителями – даже с неким опережением графика. Тесты в разных регионах нашей страны – в Красноярске, на юге, на севере", - пояснил он. По его словам, компания не говорит про ответ Starlink. Речь идет о том, что Россия создает свою собственную спутниковую группировку. В июне в рамках ПМЭФ "Бюро 1440" и РЖД утвердили "дорожную карту" внедрения высокоскоростного интернета примерно в 400 поездах дальнего следования. Ранее замгендиректора РЖД Евгений Чаркин сообщал РИА Новости, что компания ожидает, что запуск высокоскоростного интернета во всех поездах в России станет возможен в 2028 году, но все будет зависеть от наличия оборудования. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, технологии, красноярск, владивосток, ржд, икс холдинг, starlink
Бизнес, Технологии, Красноярск, Владивосток, РЖД, ИКС Холдинг, Starlink
20:20 03.09.2026
 
Первый поезд РЖД получил доступ к терминалу спутниковой связи

Первый поезд дальнего следования РЖД получил доступ к терминалу спутниковой связи

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Первый поезд дальнего следования РЖД получил доступ к терминалу спутниковой связи нового поколения "Бюро 1440" (входит в "ИКС Холдинг"), тестирование начнется в ближайшее время, рассказал гендиректор "ИКС Холдинга" Алексей Шелобков в рамках ВЭФ-2026.
"Мы охватываем достаточно большие территории, проверяя, как будет работать наш сервис. И также, например, с РЖД мы уже установили первый терминал на поезд дальнего следования. Так что в ближайшие дни-недели апробируем наш сервис", - рассказал он в интервью ИС "Вести".
Шелобков напомнил, что проект в этом году перешел от стадии исследования к стадии разворачивания группировки и тестирования сервиса. "В августе мы в соответствии с нашими планами проводили внутренние тесты и уже начали первые тесты с нашими потребителями – даже с неким опережением графика. Тесты в разных регионах нашей страны – в Красноярске, на юге, на севере", - пояснил он.
По его словам, компания не говорит про ответ Starlink. Речь идет о том, что Россия создает свою собственную спутниковую группировку.
В июне в рамках ПМЭФ "Бюро 1440" и РЖД утвердили "дорожную карту" внедрения высокоскоростного интернета примерно в 400 поездах дальнего следования.
Ранее замгендиректора РЖД Евгений Чаркин сообщал РИА Новости, что компания ожидает, что запуск высокоскоростного интернета во всех поездах в России станет возможен в 2028 году, но все будет зависеть от наличия оборудования.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
БизнесТехнологииКрасноярскВладивостокРЖДИКС ХолдингStarlink
 
 
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