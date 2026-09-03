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"Полиметалл" планирует начать добычу на Агылкинском месторождении в Якутии

"Полиметалл" планирует начать добычу на Агылкинском месторождении в Якутии - 03.09.2026, ПРАЙМ

"Полиметалл" планирует начать добычу на Агылкинском месторождении в Якутии

"Полиметалл" планирует начать добычу на Агылкинском месторождении в Якутии в 2027 году, запустить на нем горно-обогатительный комбинат (ГОК) в 2029 году,... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T10:37+0300

2026-09-03T10:37+0300

2026-09-03T10:37+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. "Полиметалл" планирует начать добычу на Агылкинском месторождении в Якутии в 2027 году, запустить на нем горно-обогатительный комбинат (ГОК) в 2029 году, сообщила компания. "Полиметалл" и правительство Якутии подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируют добычу вольфрамово-медных руд месторождения Агылкинское с последующей переработкой на обогатительной фабрике "Тополиное". Срок действия соглашения - пять лет, объем капитальных вложений составит 75 миллиардов рублей (с учетом НДС). "Проект предусматривает строительство современного горно-металлургического комплекса (хаба) по переработке полиметаллических руд в Томпонском районе Республики Саха (Якутия)... Производственная мощность комплекса составит 1,5 миллиона тонн руды в год. Начало добычи на Агылкинском запланировано на 2027 год, ввод ГОКа – в 2029 году. Конечным продуктом предприятия станут свинцовый, серебряный, цинковый и вольфрамовый концентраты", - сообщил "Полиметалл". Якутия окажет компании содействие в работе с исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований и иными организациями, включая переговоры по реализации проекта, пояснили в "Полиметалле". "Этот проект для нас не только перспективная и своевременная диверсификация в другие металлы, но и укрепление позиций в стратегическом регионе. Новый полиметаллический хаб, без сомнения, станет мощным катализатором экономического развития территории и значимым активом в портфеле компании", – заявил председатель совета директоров "Полиметалл" Александр Говорунов. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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промышленность, якутия, владивосток, вэф