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"Полиметалл" планирует начать добычу на Агылкинском месторождении в Якутии - 03.09.2026, ПРАЙМ
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"Полиметалл" планирует начать добычу на Агылкинском месторождении в Якутии
"Полиметалл" планирует начать добычу на Агылкинском месторождении в Якутии - 03.09.2026, ПРАЙМ
"Полиметалл" планирует начать добычу на Агылкинском месторождении в Якутии
"Полиметалл" планирует начать добычу на Агылкинском месторождении в Якутии в 2027 году, запустить на нем горно-обогатительный комбинат (ГОК) в 2029 году,... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T10:37+0300
2026-09-03T10:37+0300
промышленность
якутия
владивосток
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. "Полиметалл" планирует начать добычу на Агылкинском месторождении в Якутии в 2027 году, запустить на нем горно-обогатительный комбинат (ГОК) в 2029 году, сообщила компания. "Полиметалл" и правительство Якутии подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируют добычу вольфрамово-медных руд месторождения Агылкинское с последующей переработкой на обогатительной фабрике "Тополиное". Срок действия соглашения - пять лет, объем капитальных вложений составит 75 миллиардов рублей (с учетом НДС). "Проект предусматривает строительство современного горно-металлургического комплекса (хаба) по переработке полиметаллических руд в Томпонском районе Республики Саха (Якутия)... Производственная мощность комплекса составит 1,5 миллиона тонн руды в год. Начало добычи на Агылкинском запланировано на 2027 год, ввод ГОКа – в 2029 году. Конечным продуктом предприятия станут свинцовый, серебряный, цинковый и вольфрамовый концентраты", - сообщил "Полиметалл". Якутия окажет компании содействие в работе с исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований и иными организациями, включая переговоры по реализации проекта, пояснили в "Полиметалле". "Этот проект для нас не только перспективная и своевременная диверсификация в другие металлы, но и укрепление позиций в стратегическом регионе. Новый полиметаллический хаб, без сомнения, станет мощным катализатором экономического развития территории и значимым активом в портфеле компании", – заявил председатель совета директоров "Полиметалл" Александр Говорунов. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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промышленность, якутия, владивосток, вэф
Промышленность, ЯКУТИЯ, Владивосток, ВЭФ
10:37 03.09.2026
 
"Полиметалл" планирует начать добычу на Агылкинском месторождении в Якутии

"Полиметалл" планирует начать добычу на Агылкинском месторождении в 2027 году

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. "Полиметалл" планирует начать добычу на Агылкинском месторождении в Якутии в 2027 году, запустить на нем горно-обогатительный комбинат (ГОК) в 2029 году, сообщила компания.
"Полиметалл" и правительство Якутии подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируют добычу вольфрамово-медных руд месторождения Агылкинское с последующей переработкой на обогатительной фабрике "Тополиное". Срок действия соглашения - пять лет, объем капитальных вложений составит 75 миллиардов рублей (с учетом НДС).
"Проект предусматривает строительство современного горно-металлургического комплекса (хаба) по переработке полиметаллических руд в Томпонском районе Республики Саха (Якутия)... Производственная мощность комплекса составит 1,5 миллиона тонн руды в год. Начало добычи на Агылкинском запланировано на 2027 год, ввод ГОКа – в 2029 году. Конечным продуктом предприятия станут свинцовый, серебряный, цинковый и вольфрамовый концентраты", - сообщил "Полиметалл".
Якутия окажет компании содействие в работе с исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований и иными организациями, включая переговоры по реализации проекта, пояснили в "Полиметалле".
"Этот проект для нас не только перспективная и своевременная диверсификация в другие металлы, но и укрепление позиций в стратегическом регионе. Новый полиметаллический хаб, без сомнения, станет мощным катализатором экономического развития территории и значимым активом в портфеле компании", – заявил председатель совета директоров "Полиметалл" Александр Говорунов.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
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