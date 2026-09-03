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Пользователи чат-бота ChatGPT пожаловались на сбои в работе - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Пользователи чат-бота ChatGPT пожаловались на сбои в работе
Пользователи чат-бота ChatGPT пожаловались на сбои в работе - 03.09.2026, ПРАЙМ
Пользователи чат-бота ChatGPT пожаловались на сбои в работе
Пользователи чат-бота ChatGPT от компании OpenAI в ряде стран сообщают о масштабных неполадках в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T18:25+0300
2026-09-03T18:26+0300
технологии
сша
канада
бразилия
openai
downdetector
xai
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Пользователи чат-бота ChatGPT от компании OpenAI в ряде стран сообщают о масштабных неполадках в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Жалобы на работу чат-бота начали поступать в районе 17.25 мск. Наибольшее количество сообщений о неполадках поступает из США - почти 13 тысяч. Жалобы также поступают из Канады, Бразилии, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов, Японии и ряда других стран. Пользователи также сообщают о проблемах в работе Codex, платформы OpenAI для кодирования. Кроме того, согласно данным Downdetector, пользователи сообщают о неполадках в работе таких чат-ботов, как Grok от компании Илона Маска xAI, а также Claude AI, разработанного Anthropic. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
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технологии, сша, канада, бразилия, openai, downdetector, xai
Технологии, США, КАНАДА, БРАЗИЛИЯ, OpenAI, Downdetector, xAI
18:25 03.09.2026 (обновлено: 18:26 03.09.2026)
 
Пользователи чат-бота ChatGPT пожаловались на сбои в работе

Downdetector: пользователи чат-бота ChatGPT сообщают о масштабных сбоях в работе

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Пользователи чат-бота ChatGPT от компании OpenAI в ряде стран сообщают о масштабных неполадках в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Жалобы на работу чат-бота начали поступать в районе 17.25 мск. Наибольшее количество сообщений о неполадках поступает из США - почти 13 тысяч. Жалобы также поступают из Канады, Бразилии, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов, Японии и ряда других стран.
Пользователи также сообщают о проблемах в работе Codex, платформы OpenAI для кодирования.
Кроме того, согласно данным Downdetector, пользователи сообщают о неполадках в работе таких чат-ботов, как Grok от компании Илона Маска xAI, а также Claude AI, разработанного Anthropic.
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
 
ТехнологииСШАКАНАДАБРАЗИЛИЯOpenAIDowndetectorxAI
 
 
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