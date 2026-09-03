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Портфель МФО за II квартал 2026 года практически не изменился - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Портфель МФО за II квартал 2026 года практически не изменился
Портфель МФО за II квартал 2026 года практически не изменился - 03.09.2026, ПРАЙМ
Портфель МФО за II квартал 2026 года практически не изменился
Портфель микрофинансовых организаций (МФО) за второй квартал 2026 года практически не изменился и составил 808 миллиардов рублей, говорится в материалах Банка... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T19:49+0300
2026-09-03T19:49+0300
финансы
банки
банк россии
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Портфель микрофинансовых организаций (МФО) за второй квартал 2026 года практически не изменился и составил 808 миллиардов рублей, говорится в материалах Банка России. "За квартал совокупный портфель МФО практически не изменился и составил 808 миллиардов рублей (+1,5% квартал к кварталу)", - говорится в обзоре ЦБ РФ "Тенденции на рынке МФО за II квартал 2026 года". При этом непросроченная часть задолженности за квартал незначительно снизилась - на 0,3%, а просроченная - выросла на 3,8%. "В условиях стагнации портфеля ослаб эффект его размывания новыми выдачами, что дополнительно сказалось на росте доли просроченной задолженности. Показатель NPL 90+ достиг 41,8% в потребительском сегменте (+1,6 п.п. кв/кв) и 9,4% в сегменте займов для бизнеса (+1,1 п.п. кв/кв)", - уточняет регулятор. В потребительском сегменте рост NPL 90+ обусловлен ухудшением качества новых выдач. Основной причиной роста просроченного свыше 90 дней портфеля стали займы с полной стоимостью кредита (ПСК) более 250% годовых, выданные в течение первого квартала 2026 года. При этом доля займов, перешедших рубеж свыше 90 дней просрочки до конца следующего квартала, достигла 9% от выдач первого квартала 2026 года (кварталом ранее - 7%). "Негативная динамика сохраняется и в "молодой" просрочке 1-90 дней: порядка трети выдач первого квартала 2026 года вышли на просрочку 1-90 дней до конца полугодия. Это создает предпосылку для дальнейшего ухудшения качества розничного портфеля МФО: 58% задолженности, которая на конец первого квартала 2026 года была просрочена на срок 1-90 дней, так и не вернулась в график и перешла в более глубокую просрочку", - говорится в материалах.
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финансы, банки, банк россии
Финансы, Банки, Банк России
19:49 03.09.2026
 
Портфель МФО за II квартал 2026 года практически не изменился

ЦБ: портфель микрофинансовых организаций за II квартал 2026 года практически не изменился

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Портфель микрофинансовых организаций (МФО) за второй квартал 2026 года практически не изменился и составил 808 миллиардов рублей, говорится в материалах Банка России.
"За квартал совокупный портфель МФО практически не изменился и составил 808 миллиардов рублей (+1,5% квартал к кварталу)", - говорится в обзоре ЦБ РФ "Тенденции на рынке МФО за II квартал 2026 года".
При этом непросроченная часть задолженности за квартал незначительно снизилась - на 0,3%, а просроченная - выросла на 3,8%. "В условиях стагнации портфеля ослаб эффект его размывания новыми выдачами, что дополнительно сказалось на росте доли просроченной задолженности. Показатель NPL 90+ достиг 41,8% в потребительском сегменте (+1,6 п.п. кв/кв) и 9,4% в сегменте займов для бизнеса (+1,1 п.п. кв/кв)", - уточняет регулятор.
В потребительском сегменте рост NPL 90+ обусловлен ухудшением качества новых выдач. Основной причиной роста просроченного свыше 90 дней портфеля стали займы с полной стоимостью кредита (ПСК) более 250% годовых, выданные в течение первого квартала 2026 года.
При этом доля займов, перешедших рубеж свыше 90 дней просрочки до конца следующего квартала, достигла 9% от выдач первого квартала 2026 года (кварталом ранее - 7%).
"Негативная динамика сохраняется и в "молодой" просрочке 1-90 дней: порядка трети выдач первого квартала 2026 года вышли на просрочку 1-90 дней до конца полугодия. Это создает предпосылку для дальнейшего ухудшения качества розничного портфеля МФО: 58% задолженности, которая на конец первого квартала 2026 года была просрочена на срок 1-90 дней, так и не вернулась в график и перешла в более глубокую просрочку", - говорится в материалах.
 
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