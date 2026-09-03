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Россия вышла вперед в борьбе за новые АЭС в Турции, пишут СМИ

Россия вышла вперед в борьбе за новые АЭС в Турции, пишут СМИ - 03.09.2026, ПРАЙМ

Россия вышла вперед в борьбе за новые АЭС в Турции, пишут СМИ

Позиции России усилились в вопросе строительства новых крупных атомных электростанций (АЭС) в Турции после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил об... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T08:27+0300

2026-09-03T08:27+0300

2026-09-03T08:31+0300

россия

турция

бишкек

анкара

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

аэс "аккую"

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АНКАРА, 3 сен — ПРАЙМ. Позиции России усилились в вопросе строительства новых крупных атомных электростанций (АЭС) в Турции после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил об этом публично, пишет в четверг турецкая газета Aydınlık. Во вторник в начале переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Бишкеке, Эрдоган заявил, что Анкара и Москва предпримут новые совместные шаги в области строительства новых АЭС. "Анкара после строительства АЭС "Аккую" в провинции Мерсин планирует реализовать еще два крупных атомных проекта — в Синопе на черноморском побережье и во Фракии. В последние годы Турция рассматривала для этих проектов сотрудничество не только с Россией, но и с США, Канадой, Францией, Южной Кореей и Китаем, однако окончательного соглашения с кем-либо из потенциальных партнеров пока не заключено", - уточнило издание. Aydınlık обращает внимание на заявление Эрдогана, сделанное во время встречи с Путиным. Турецкий президент отметил, что строительство "Аккую" вступило в завершающую стадию, и связал ввод станции в эксплуатацию с дальнейшими шагами в сфере атомной энергетики. По данным Aydınlık, Турция планирует построить в Синопе и Фракии по четыре энергоблока. "Заявление Эрдогана свидетельствует о новом усилении позиций России в многолетнем поиске Турцией партнеров для развития атомной энергетики", - уточнило издание. Турция рассчитывает на запуск первого энергоблока АЭС "Аккую" до конца года, затем планируется ввод в эксплуатацию всех энергоблоков АЭС "Аккую" до 2030 года, заявил 6 августа министр энергетики страны Альпарслан Байрактар. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".

турция

бишкек

анкара

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россия, турция, бишкек, анкара, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, аэс "аккую"