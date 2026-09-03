Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия вышла вперед в борьбе за новые АЭС в Турции, пишут СМИ - 03.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260903/pozitsii-872966372.html
Россия вышла вперед в борьбе за новые АЭС в Турции, пишут СМИ
Россия вышла вперед в борьбе за новые АЭС в Турции, пишут СМИ - 03.09.2026, ПРАЙМ
Россия вышла вперед в борьбе за новые АЭС в Турции, пишут СМИ
Позиции России усилились в вопросе строительства новых крупных атомных электростанций (АЭС) в Турции после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил об... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T08:27+0300
2026-09-03T08:31+0300
россия
турция
бишкек
анкара
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
аэс "аккую"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864674746_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8db474e53f7fcc6a90e8ffeb4d1d705c.jpg
АНКАРА, 3 сен — ПРАЙМ. Позиции России усилились в вопросе строительства новых крупных атомных электростанций (АЭС) в Турции после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил об этом публично, пишет в четверг турецкая газета Aydınlık. Во вторник в начале переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Бишкеке, Эрдоган заявил, что Анкара и Москва предпримут новые совместные шаги в области строительства новых АЭС. "Анкара после строительства АЭС "Аккую" в провинции Мерсин планирует реализовать еще два крупных атомных проекта — в Синопе на черноморском побережье и во Фракии. В последние годы Турция рассматривала для этих проектов сотрудничество не только с Россией, но и с США, Канадой, Францией, Южной Кореей и Китаем, однако окончательного соглашения с кем-либо из потенциальных партнеров пока не заключено", - уточнило издание. Aydınlık обращает внимание на заявление Эрдогана, сделанное во время встречи с Путиным. Турецкий президент отметил, что строительство "Аккую" вступило в завершающую стадию, и связал ввод станции в эксплуатацию с дальнейшими шагами в сфере атомной энергетики. По данным Aydınlık, Турция планирует построить в Синопе и Фракии по четыре энергоблока. "Заявление Эрдогана свидетельствует о новом усилении позиций России в многолетнем поиске Турцией партнеров для развития атомной энергетики", - уточнило издание. Турция рассчитывает на запуск первого энергоблока АЭС "Аккую" до конца года, затем планируется ввод в эксплуатацию всех энергоблоков АЭС "Аккую" до 2030 года, заявил 6 августа министр энергетики страны Альпарслан Байрактар. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".
турция
бишкек
анкара
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864674746_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_43ed26e95ee495586013860df2a60306.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, турция, бишкек, анкара, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, аэс "аккую"
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Бишкек, Анкара, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, АЭС "Аккую"
08:27 03.09.2026 (обновлено: 08:31 03.09.2026)
 
Россия вышла вперед в борьбе за новые АЭС в Турции, пишут СМИ

Aydınlık: позиции России усилились в вопросе строительства новых АЭС в Турции

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Турции
Государственные флаги России и Турции - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
АНКАРА, 3 сен — ПРАЙМ. Позиции России усилились в вопросе строительства новых крупных атомных электростанций (АЭС) в Турции после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил об этом публично, пишет в четверг турецкая газета Aydınlık.
Во вторник в начале переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Бишкеке, Эрдоган заявил, что Анкара и Москва предпримут новые совместные шаги в области строительства новых АЭС.
"Анкара после строительства АЭС "Аккую" в провинции Мерсин планирует реализовать еще два крупных атомных проекта — в Синопе на черноморском побережье и во Фракии. В последние годы Турция рассматривала для этих проектов сотрудничество не только с Россией, но и с США, Канадой, Францией, Южной Кореей и Китаем, однако окончательного соглашения с кем-либо из потенциальных партнеров пока не заключено", - уточнило издание.
Aydınlık обращает внимание на заявление Эрдогана, сделанное во время встречи с Путиным. Турецкий президент отметил, что строительство "Аккую" вступило в завершающую стадию, и связал ввод станции в эксплуатацию с дальнейшими шагами в сфере атомной энергетики.
По данным Aydınlık, Турция планирует построить в Синопе и Фракии по четыре энергоблока.
"Заявление Эрдогана свидетельствует о новом усилении позиций России в многолетнем поиске Турцией партнеров для развития атомной энергетики", - уточнило издание.
Турция рассчитывает на запуск первого энергоблока АЭС "Аккую" до конца года, затем планируется ввод в эксплуатацию всех энергоблоков АЭС "Аккую" до 2030 года, заявил 6 августа министр энергетики страны Альпарслан Байрактар.
Первая в Турции АЭС "Аккую" строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".
 
РОССИЯТУРЦИЯБишкекАнкараРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинАЭС "Аккую"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала