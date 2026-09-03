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Премьер Монголии высказался об укреплении отношений с Россией
Премьер Монголии высказался об укреплении отношений с Россией - 03.09.2026, ПРАЙМ
Премьер Монголии высказался об укреплении отношений с Россией
Премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал на пленарном заседании Восточного экономического форума народной мудростью высказался об укреплении отношений с... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T10:59+0300
2026-09-03T10:59+0300
2026-09-03T10:59+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал на пленарном заседании Восточного экономического форума народной мудростью высказался об укреплении отношений с Россией.
"Монголы издавна говорят, что у соседей и помыслы едины. В этой мудрости заключена и ценность отношений монгольского и российских народов, которые веками живут рядом, дорожат добрососедством", - заявил министр.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, общество , монголия, владивосток, вэф
РОССИЯ, Общество , МОНГОЛИЯ, Владивосток, ВЭФ
Премьер Монголии высказался об укреплении отношений с Россией
Премьер-министр Монголии Учрал: у соседей и помыслы едины
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал на пленарном заседании Восточного экономического форума народной мудростью высказался об укреплении отношений с Россией.
"Монголы издавна говорят, что у соседей и помыслы едины. В этой мудрости заключена и ценность отношений монгольского и российских народов, которые веками живут рядом, дорожат добрососедством", - заявил министр.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.