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Премьер Монголии высказался об укреплении отношений с Россией

Премьер Монголии высказался об укреплении отношений с Россией - 03.09.2026, ПРАЙМ

Премьер Монголии высказался об укреплении отношений с Россией

Премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал на пленарном заседании Восточного экономического форума народной мудростью высказался об укреплении отношений с... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T10:59+0300

2026-09-03T10:59+0300

2026-09-03T10:59+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал на пленарном заседании Восточного экономического форума народной мудростью высказался об укреплении отношений с Россией. "Монголы издавна говорят, что у соседей и помыслы едины. В этой мудрости заключена и ценность отношений монгольского и российских народов, которые веками живут рядом, дорожат добрососедством", - заявил министр. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, общество , монголия, владивосток, вэф